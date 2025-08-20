Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Базель – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Базель
20.08.2025 22:00 - : -
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 20 августа в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Базель (Швейцария) и Копенгаген (Дания).

Поединок пройдет на стадионе Сэнт-Джейкобс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

смотреть онлайн Лига чемпионов Базель Копенгаген
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
