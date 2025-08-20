Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ

Вечером 20 августа прошел первый матч квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Базель и Копенгаген сыграли вничью 1:1 на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле.

Базель вышел вперед на 14-й минуте после пенальти Джердана Шакири. На 45+3 минуте Габриэля сравнял счет для гостей.

Во втором тайме забитых мячей не было. Матч завершился со счетом 1:1, и решающий поединок состоится через неделю в Копенгагене.

Лига чемпионов УЕФА. Квалификация Q4

Первый матч 20 августа 2025 года

Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания) – 1:1

Голы: Шакири, 14 (пен) – Габриэл, 45+3

