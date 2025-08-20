Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ
Лига Чемпионов
Базель
20.08.2025 22:00 – FT 1 : 1
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 23:58 | Обновлено 21 августа 2025, 00:11
50
0

Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ

У хозяев Джердан Шакири забил пенальти, а у гостей счет сравнял Габриэл

20 августа 2025, 23:58 | Обновлено 21 августа 2025, 00:11
50
0
Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 августа прошел первый матч квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Базель и Копенгаген сыграли вничью 1:1 на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Базель вышел вперед на 14-й минуте после пенальти Джердана Шакири. На 45+3 минуте Габриэля сравнял счет для гостей.

Во втором тайме забитых мячей не было. Матч завершился со счетом 1:1, и решающий поединок состоится через неделю в Копенгагене.

Лига чемпионов УЕФА. Квалификация Q4

Первый матч 20 августа 2025 года

Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания) – 1:1

Голы: Шакири, 14 (пен) – Габриэл, 45+3

Фотогалерея

По теме:
Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом
Бенфика с Трубиным вдесятером удержала ничью в игре Q4 ЛЧ против Фенербахче
В шаге от основного раунда. Буде-Глимт разгромил Штурм
Лига чемпионов Базель Копенгаген Джердан Шакири
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20 августа 2025, 12:17 4
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро

Ринат Ахметов подписал кредитное соглашение для строительства парка в Румынии

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20 августа 2025, 21:32 36
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие

Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк

Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20.08.2025, 13:41
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
Футбол | 20.08.2025, 23:57
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем