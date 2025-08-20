Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ
У хозяев Джердан Шакири забил пенальти, а у гостей счет сравнял Габриэл
Вечером 20 августа прошел первый матч квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Базель и Копенгаген сыграли вничью 1:1 на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле.
Базель вышел вперед на 14-й минуте после пенальти Джердана Шакири. На 45+3 минуте Габриэля сравнял счет для гостей.
Во втором тайме забитых мячей не было. Матч завершился со счетом 1:1, и решающий поединок состоится через неделю в Копенгагене.
Лига чемпионов УЕФА. Квалификация Q4
Первый матч 20 августа 2025 года
Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания) – 1:1
Голы: Шакири, 14 (пен) – Габриэл, 45+3
