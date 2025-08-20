20 августа на Санкт-Якоб Парк пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Базель встретится с Копенгагеном. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Базель

Команда в начале века была явно силой номер один в швейцарском футболе. Но время ее доминирования закончилось резко: после 2017-го года никак не удавалось вернуть себе титул, более того, и шансов особенных не было. Тем неожиданнее был прорыв в 2024/2025, когда вдруг оформили футболисты золотой дубль. Это при том, что до этого вообще не выигрывали даже кубка шесть лет!

Но автор этого успеха, Челестини, покинул проект. Его преемник, Маньин, пока что проваливается. Начав с поражения Санкт-Галлену, потом вроде бы победили и Грассхоппер, и Янг Бойз, причем его разгромили 4:1. Но в крайнем туре, с Лугано, снова остались вообще без очков, уступив на выезде этому сопернику со счетом 1:3.

Копенгаген

Клуб ухитряется делать то, что не получилось у их нынешнего соперника: стабильно оставаться фаворитом на родине. Такого доминирования, таких серий постоянных побед в Суперлиге, правда, не было, но в среднем каждый второй год приносил титул. Вот и в последние годы это подтвердилось: оставшись без трофея в 2024-м, в следующем розыгрыше удалось все же обойти Мидтьюлланд и вернуться на первую строчку.

Это отправило датчан в путь чемпионов нынешней квалификации. И там пока что все получалось неплохо. После ожидаемого успеха с Дритой (2:0 и 1:0) получилось пройти соседний Мальме. Короткий визит в Швецию принес нулевую ничью, но на Паркене его просто разгромили с итоговым счетом 5:0 с дублем Сильвы.

Статистика личных встреч

Клубы вроде бы часто и регулярно выступают в еврокубках. Но до этого момента они ухитрялись ни разу не пересекаться друг с другом на поле.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары швейцарцев, что играют дома. Но они как-то совсем не блещут на старте, поэтому стоит поставить на то, что в данной встрече гости не проиграют (коэффициент - 1,61).