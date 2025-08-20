Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Фенербахче
20.08.2025 22:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 08:35 | Обновлено 20 августа 2025, 08:49
127
0

Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 августа и начнется в 22:00 по Киеву

20 августа 2025, 08:35 | Обновлено 20 августа 2025, 08:49
127
0
Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа на Шукру Саначоглу пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Фенербахче встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Фенербахче

Команда с 2014-го года не может вернуть себе чемпионский титул - невероятно затяжной спад для такого амбициозного гранда, привыкшего к успехам. Ставка на Моуринью откровенно не сработала. По большому счету, он де-факто провалился в еврокубках и не показал никакого прогресса на внутренней арене, снова став вторым, под соседями-врагами из Галатасарая.

Все же португальцу дали еще один шанс. И он мог его запороть уже летом, ведь новый сезон начался с 1:2 в Роттердаме с Фейеноордом. Но все же турки смоли собраться и дома победить крупно голландцев. Причем подопечные ван Перси открывали счет на 41-й минуте, но сровнять получилось еще до перерыва, а в итоге закончили с ярким счетом 5:2.

Бенфика

Клуб вообще-то похож на своего соперника. Это тоже один из самых титулованных проектов в стране, и даже совпадает то, что уже не раз он финишировал в национальном первенстве за спиной у соседа-врага, вторыми. Правда, уступив Спортингу и в Примейре, и в кубковом финале, все же удалось титул один в прошлом сезоне взять. За счет выигранной Трубиным послематчевой серии подняли над головой Кубок Лиги. А пару недель назад, за счет 1:0 в новом дерби, получили и Суперкубок.

Обеспечив себе таким образом хорошее настроение, команда приступила к борьбе в квалификации Лиги чемпионов. Соперник был вроде бы серьезный, Ницца. Но португальцы в обоих матчах обыгрывали французов, причем с одинаковым, гроссмейстерским счетом 2:0. Сейчас, впрочем, ждет явно более опытный и классный оппонент.

Статистика личных встреч

В шести официальных матчах португальцы выиграли половину, при двух поражениях. Летом, уже в контрольном поединке, подопечные Бруну Лаже оформили 3:2 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут борьбы с равными шансами на успех у обеих сторон. Скучать точно не придется - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
20 августа 2025 -
22:00
Бенфика
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Базель – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Селтик – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 12
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Футбол | 20 августа 2025, 01:16 1
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне

Ламин не хочет, чтобы клуб продал Эктора Форта

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Футбол | 20.08.2025, 07:41
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 9
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем