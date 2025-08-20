20 августа на Шукру Саначоглу пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Фенербахче встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Фенербахче

Команда с 2014-го года не может вернуть себе чемпионский титул - невероятно затяжной спад для такого амбициозного гранда, привыкшего к успехам. Ставка на Моуринью откровенно не сработала. По большому счету, он де-факто провалился в еврокубках и не показал никакого прогресса на внутренней арене, снова став вторым, под соседями-врагами из Галатасарая.

Все же португальцу дали еще один шанс. И он мог его запороть уже летом, ведь новый сезон начался с 1:2 в Роттердаме с Фейеноордом. Но все же турки смоли собраться и дома победить крупно голландцев. Причем подопечные ван Перси открывали счет на 41-й минуте, но сровнять получилось еще до перерыва, а в итоге закончили с ярким счетом 5:2.

Бенфика

Клуб вообще-то похож на своего соперника. Это тоже один из самых титулованных проектов в стране, и даже совпадает то, что уже не раз он финишировал в национальном первенстве за спиной у соседа-врага, вторыми. Правда, уступив Спортингу и в Примейре, и в кубковом финале, все же удалось титул один в прошлом сезоне взять. За счет выигранной Трубиным послематчевой серии подняли над головой Кубок Лиги. А пару недель назад, за счет 1:0 в новом дерби, получили и Суперкубок.

Обеспечив себе таким образом хорошее настроение, команда приступила к борьбе в квалификации Лиги чемпионов. Соперник был вроде бы серьезный, Ницца. Но португальцы в обоих матчах обыгрывали французов, причем с одинаковым, гроссмейстерским счетом 2:0. Сейчас, впрочем, ждет явно более опытный и классный оппонент.

Статистика личных встреч

В шести официальных матчах португальцы выиграли половину, при двух поражениях. Летом, уже в контрольном поединке, подопечные Бруну Лаже оформили 3:2 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут борьбы с равными шансами на успех у обеих сторон. Скучать точно не придется - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).