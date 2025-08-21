Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Фенербахче
20.08.2025 22:00 – FT 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 августа 2025, 01:18 | Обновлено 21 августа 2025, 04:34
164
0

Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Видеообзор матча

Украинский голкипер помог португальцам не пропустить

21 августа 2025, 01:18 | Обновлено 21 августа 2025, 04:34
164
0
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встречались турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика».

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле, Турция. Игра завершилась со счётом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» все 90 минут отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. На счету вратаря шесть сейвов.

На 71-й минуте игрок португальского клуба Флорентину Луиш получил красную карточку, но это не помогло Фенербахче.

Ответный поединок «Бенфики» и «Фенербахче» запланирован на 27 число в Лиссабоне.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 20 августа

Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Фенербахче: Ирфан Эгрибаят, Милан Скриниар, Мерт Мюльдюр (Огуз Айдин, 79), Джейден Остерволд, Нельсон Семеду, Арчи Браун, Себастьян Шиманьски, Фред (Ирфан Кевечи, 86), Софьян Амрабс 6 Эн-Несири

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Антониу Силва, Флорентину Луиш, Амар Дедич, Ричард Риос, Фредрик Аурснес, Энцо Барренечеа (Франьо Иванович, 64), Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 7 Мартинс, 77)

Предупреждения: Джон Дуран (27), Джейден Остерволд (90+2), Ирфан Кевечи (90+3) – Энцо Барренечеа (22), Ричард Риос (63), Флорентину Луиш (69), Антониу Силва (90+3)

Удаление: Флорентину Луиш (71)

Відеообзор матча

События матча

71’
Флорентину Луиш (Бенфика) получает красную карточку.
По теме:
ВИДЕО. В УПЛ определили лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины
Бруну ЛАЖЕ: «Неважно, кто фаворит, шансы 50 на 50»
Жозе МОУРИНЬО: «Одна команда хотела ничью – и получила ее»
Бенфика Фенербахче Жозе Моуриньо удаление (красная карточка) Юссеф Эн-Несири Лига чемпионов Анатолий Трубин Флорентину Луиш видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Футбол | 20 августа 2025, 09:50 33
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов

Гасперини указал на дверь украинскому форварду, Эль-Шаарави и Бальданци

Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21 августа 2025, 03:08 1
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Феерия Ковляра. Сборная Украины в Братиславе обыграла Словакию
Баскетбол | 20.08.2025, 20:58
Феерия Ковляра. Сборная Украины в Братиславе обыграла Словакию
Феерия Ковляра. Сборная Украины в Братиславе обыграла Словакию
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Бокс | 20.08.2025, 05:55
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 27
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем