Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика с Трубиным вдесятером удержала ничью в игре Q4 ЛЧ против Фенербахче
Лига Чемпионов
Фенербахче
20.08.2025 22:00 – FT 0 : 0
Бенфика
Лига чемпионов
20 августа 2025, 23:54 | Обновлено 21 августа 2025, 00:29
665
5

Матч орлов и подопечных Жозе Моуриньо в Стамбуле завершился со счетом 0:0

Бенфика с Трубиным вдесятером удержала ничью в игре Q4 ЛЧ против Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле, Турция. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Всю встречу с составе орлов отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец оформил шесть сейвов и сохранил ворота сухими.

Бенфика доигрывала матч в меньшинстве после удаления Флорентину Луиша, который получил красную карточку на 71-й минуте.

На 82-й подопечные Жозе Моуриньо сумели забить – отличился Юссеф Эн-Несири. Однако гол марокканского форварда был отменен из-за офсайда во время атаки.

Ответный поединок Бенфики и Фенербахче запланирован на 27 число в Лиссабоне. Победитель противостояния гарантирует себе участие в основном этапе главного еврокубка.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 20 августа

Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Фенербахче: Ирфан Эгрибаят, Милан Шкриниар, Мерт Мюльдюр (Огуз Айдын, 79), Джейден Остерволд, Нелсинью Семеду, Арчи Браун, Себастьян Шиманьски, Фред (Ирфан Кавечи, 86), Софьян Амрабат, Джон Дуран (Андерсон Талиска, 67), Юссеф Эн-Несири

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Антониу Силва, Флорентину Луиш, Амар Дедич, Ричард Риос, Фредрик Эурснес, Энцо Барренечеа (Франьо Иванович, 64), Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 77), Керем Актюркоглу (Леандро Баррейро Мартинс, 77)

Предупреждения: Джон Дуран (27), Джейден Остерволд (90+2), Ирфан Кавечи (90+3) – Энцо Барренечеа (22), Ричард Риос (63), Флорентину Луиш (69), Антониу Силва (90+3)

Удаления: Флорентину Луиш (71)

Фенербахче Бенфика Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Лига чемпионов удаление (красная карточка) Юссеф Эн-Несири офсайд (вне игры) Флорентину Луиш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
Трубін крутий, 6 в ствір і всі взяв
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
  Всі удари в створ від Фенербахче - по центру і не сильні. Лише один удар вийшов сильний і під перекладину - і наш "герой" тут же облажався і привіз гол, але пощастило що у гравця Фенера був міліметровий офсайд. 
Ответить
0
saltim
Гол привез. Повезло что у добивающего офсайд был. Причем привез из-за чрезмерной самоуверенности 
Ответить
0
Еврей на пафосе
Великий Анатолий 5 игр подряд на ноль☝️
Ответить
0
adidas77
Утримала, це дуже гучно сказано.
У турків нуль моментів було в більшості.
Ответить
0
