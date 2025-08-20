Бенфика с Трубиным вдесятером удержала ничью в игре Q4 ЛЧ против Фенербахче

20 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле, Турция. Игра завершилась со счетом 0:0.

Всю встречу с составе орлов отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец оформил шесть сейвов и сохранил ворота сухими.

Бенфика доигрывала матч в меньшинстве после удаления Флорентину Луиша, который получил красную карточку на 71-й минуте.

На 82-й подопечные Жозе Моуриньо сумели забить – отличился Юссеф Эн-Несири. Однако гол марокканского форварда был отменен из-за офсайда во время атаки.

Ответный поединок Бенфики и Фенербахче запланирован на 27 число в Лиссабоне. Победитель противостояния гарантирует себе участие в основном этапе главного еврокубка.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 20 августа

Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Фенербахче: Ирфан Эгрибаят, Милан Шкриниар, Мерт Мюльдюр (Огуз Айдын, 79), Джейден Остерволд, Нелсинью Семеду, Арчи Браун, Себастьян Шиманьски, Фред (Ирфан Кавечи, 86), Софьян Амрабат, Джон Дуран (Андерсон Талиска, 67), Юссеф Эн-Несири

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Антониу Силва, Флорентину Луиш, Амар Дедич, Ричард Риос, Фредрик Эурснес, Энцо Барренечеа (Франьо Иванович, 64), Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 77), Керем Актюркоглу (Леандро Баррейро Мартинс, 77)

Предупреждения: Джон Дуран (27), Джейден Остерволд (90+2), Ирфан Кавечи (90+3) – Энцо Барренечеа (22), Ричард Риос (63), Флорентину Луиш (69), Антониу Силва (90+3)

Удаления: Флорентину Луиш (71)

