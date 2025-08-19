20 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче (Турция) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на стадионе им. Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что за «Бенфику» играет футболист сборной Украины Анатолий Трубин.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

