Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Фенербахче
20.08.2025 22:00 - : -
Бенфика
Лига чемпионов
19 августа 2025, 21:42 | Обновлено 19 августа 2025, 22:08
Фенербахче – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 20 августа в 22:00 по Киеву

Фенербахче – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

20 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче (Турция) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на стадионе им. Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что за «Бенфику» играет футболист сборной Украины Анатолий Трубин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Фенербахче Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
