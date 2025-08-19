Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Мадрид – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
19 августа 2025, 23:39
Реал Мадрид – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура Ла Лиги 2025/26

Реал Мадрид – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа проходит матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 19 августа

Реал Мадрид – Осасуна – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 51 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 51 мин. (пен.)

По теме:
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Пенальти Мбаппе. Реал без Лунина начал сезон Ла Лиги с трудной победы
ВИДЕО За что назначили пенальти? Как Мбаппе забил первый гол Реала в сезоне
Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
