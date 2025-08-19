Реал Мадрид – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 августа проходит матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 19 августа

Реал Мадрид – Осасуна – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 51 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 51 мин. (пен.)