Испания19 августа 2025, 23:39 |
320
0
Реал Мадрид – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура Ла Лиги 2025/26
19 августа 2025, 23:39 |
320
0
19 августа проходит матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 19 августа
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Мбаппе, 51 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 51 мин. (пен.)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 17:33 26
Вацко опроверг информацию о возможном увольнении тренера киевлян
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа
Футбол | 19.08.2025, 00:45
Бокс | 19.08.2025, 07:03
Футбол | 19.08.2025, 23:51
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 04:19 1
18.08.2025, 09:00 2
18.08.2025, 01:32 2
18.08.2025, 07:12
18.08.2025, 08:53 19
18.08.2025, 07:11 2
18.08.2025, 22:58 1
19.08.2025, 18:40 35