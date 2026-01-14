Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 13 января в 22:00 матч 1/2 финала кубкового турнира
14 января в 22:00 состоится первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Новый коуч синих Лиам Росеньор и наставник красных Микель Артета рассчитывают на выход в финал Кубка лиги.
В другом полуфинале 13 января Ман Сити переиграл Ньюкасл (2:0). Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.
Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду
Главный тренер «Эпицентра» верит, что его подопечным удастся сохранить прописку в Премьер-лиге