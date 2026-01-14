Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Английской лиги
Челси
14.01.2026 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2026, 07:07 | Обновлено 14 января 2026, 07:29
16
0

Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 января в 22:00 матч 1/2 финала кубкового турнира

14 января 2026, 07:07 | Обновлено 14 января 2026, 07:29
16
0
Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

14 января в 22:00 состоится первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Новый коуч синих Лиам Росеньор и наставник красных Микель Артета рассчитывают на выход в финал Кубка лиги.

В другом полуфинале 13 января Ман Сити переиграл Ньюкасл (2:0). Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Челси – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фантастический дебют: Новичок Сити повторил рекорд 17-летней давности
Изменение правил фиксации офсайда – известна позиция УЕФА
Гвардиола отреагировал на отмененный гол Семеньо и триумф Сити
Кубок английской лиги по футболу Челси - Арсенал Арсенал Лондон Челси смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 06:09 0
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Футбол | 13 января 2026, 18:23 1
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»

Главный тренер «Эпицентра» верит, что его подопечным удастся сохранить прописку в Премьер-лиге

ФОТО. Самая красивая судья в мире и любимица болельщиков
Футбол | 14.01.2026, 01:51
ФОТО. Самая красивая судья в мире и любимица болельщиков
ФОТО. Самая красивая судья в мире и любимица болельщиков
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Футбол | 13.01.2026, 07:27
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 22
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
13.01.2026, 22:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем