14 января в 22:00 состоится первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Новый коуч синих Лиам Росеньор и наставник красных Микель Артета рассчитывают на выход в финал Кубка лиги.

В другом полуфинале 13 января Ман Сити переиграл Ньюкасл (2:0). Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports