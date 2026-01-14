Боруссия Д установила историческое достижение в Бундеслиге

Боруссия из Дортмунда установила клубный рекорд в Бундеслиге, сыграв 6 домашних матчей без пропущенных мячей в стартовых 8 поединках сезона.

Бременский Вердер не помешал этому достижению шмелей (3:0).

6 домашних сухих матчей Боруссии – это лучший результат в сезоне среди всех команд Бундеслиги на данный момент.

Домашние матчи Боруссии Дортмунд без пропущенных мячей в Бундеслиге в сезоне 2025/26:

Боруссия Дортмунд – Вердер – 3:0

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах – 2:0

Боруссия Дортмунд – Гоффенгайм – 2:0

Боруссия Дортмунд – Кельн – 1:0

Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 1:0

Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 3:0