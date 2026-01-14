Боруссия Д установила историческое достижение в Бундеслиге
Очередной жертвой шмелей стал бременский Вердер
Боруссия из Дортмунда установила клубный рекорд в Бундеслиге, сыграв 6 домашних матчей без пропущенных мячей в стартовых 8 поединках сезона.
Бременский Вердер не помешал этому достижению шмелей (3:0).
6 домашних сухих матчей Боруссии – это лучший результат в сезоне среди всех команд Бундеслиги на данный момент.
Домашние матчи Боруссии Дортмунд без пропущенных мячей в Бундеслиге в сезоне 2025/26:
- Боруссия Дортмунд – Вердер – 3:0
- Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах – 2:0
- Боруссия Дортмунд – Гоффенгайм – 2:0
- Боруссия Дортмунд – Кельн – 1:0
- Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 1:0
- Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 3:0
6 – Borussia Dortmund kept six clean sheets at home in the Bundesliga this season – a league high and a new club record after the first eight home games of a BL season. Strong. pic.twitter.com/WRSBXBiaY6— OptaFranz (@OptaFranz) January 13, 2026
