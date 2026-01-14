Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
14 января 2026, 17:56 |
75
0

Боруссия Д установила историческое достижение в Бундеслиге

Очередной жертвой шмелей стал бременский Вердер

14 января 2026, 17:56 |
75
0
Боруссия Д установила историческое достижение в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Боруссия из Дортмунда установила клубный рекорд в Бундеслиге, сыграв 6 домашних матчей без пропущенных мячей в стартовых 8 поединках сезона.

Бременский Вердер не помешал этому достижению шмелей (3:0).

6 домашних сухих матчей Боруссии – это лучший результат в сезоне среди всех команд Бундеслиги на данный момент.

Домашние матчи Боруссии Дортмунд без пропущенных мячей в Бундеслиге в сезоне 2025/26:

  • Боруссия Дортмунд – Вердер – 3:0
  • Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах – 2:0
  • Боруссия Дортмунд – Гоффенгайм – 2:0
  • Боруссия Дортмунд – Кельн – 1:0
  • Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 1:0
  • Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 3:0
По теме:
Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РБ Лейпциг – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча
Боруссия Дортмунд статистика чемпионат Германии по футболу Бундеслига рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
