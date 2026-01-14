Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Яремчук? Олимпиакос и ПАОК выбрали составы на матч Кубка Греции
Греция
14 января 2026, 17:37 |
Поединок 1/4 финала состоится в среду, 14 января, в 18:30 по киевскому времени

14 января 2026, 17:37 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В среду, 14 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Греции, в котором встретятся «Олимпиакос» и ПАОК. Команды сыграют на стадионе «Georgios Karaiskakis».

Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

В предыдущем раунде ПАОК на домашней арене одолел «Атромитос» со счетом 2:1. «Олимпиакос» пропускал стадию 1/8 финала.

Стартовые составы на матч Кубка Греции Олимпиакос ПАОК

По теме:
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Игрок, которого пытались украсть у сборной Украины, стал капитаном в Европе
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины покорила идеальной фигурой на пляже
Кубок Греции по футболу Олимпиакос Пирей ПАОК Роман Яремчук стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
