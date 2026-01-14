Сыграет ли Яремчук? Олимпиакос и ПАОК выбрали составы на матч Кубка Греции
Поединок 1/4 финала состоится в среду, 14 января, в 18:30 по киевскому времени
В среду, 14 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Греции, в котором встретятся «Олимпиакос» и ПАОК. Команды сыграют на стадионе «Georgios Karaiskakis».
Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных.
В предыдущем раунде ПАОК на домашней арене одолел «Атромитос» со счетом 2:1. «Олимпиакос» пропускал стадию 1/8 финала.
Стартовые составы на матч Кубка Греции Олимпиакос – ПАОК
