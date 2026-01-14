Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это сильный удар». Игрок Ливерпуля перенес операцию
Англия
14 января 2026, 17:40
«Это сильный удар». Игрок Ливерпуля перенес операцию

Конор Брэдли вряд ли выйдет на поле в этом сезоне

«Это сильный удар». Игрок Ливерпуля перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Брэдли

Североирландский правый защитник английского «Ливерпуля» Конор Брэдли сообщил, что перенес операцию после тяжелой травмы колена:

«Сильный удар, но операция сделана, так что процесс возвращения на поле начинается сейчас. Это займет немало времени, но я уже не могу дождаться, когда вернусь играть за «Ливерпуль» и сборную Северной Ирландии. Спасибо за всю поддержку».

В сезоне 2025/26 Конор Брэдли провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Instagram
