«Это сильный удар». Игрок Ливерпуля перенес операцию

Североирландский правый защитник английского «Ливерпуля» Конор Брэдли сообщил, что перенес операцию после тяжелой травмы колена:

«Сильный удар, но операция сделана, так что процесс возвращения на поле начинается сейчас. Это займет немало времени, но я уже не могу дождаться, когда вернусь играть за «Ливерпуль» и сборную Северной Ирландии. Спасибо за всю поддержку».

В сезоне 2025/26 Конор Брэдли провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.