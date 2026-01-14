Кучер определился с будущим после ухода из Черноморца

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 17:42
Александр не планирует уходить в творческий отпуск

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Украинский специалист Александр Кучер, уже официально покинувший расположение одесского Черноморца, высказался о своем будущем. Специалист заявил, что не планирует брать творческий отпуск.

– Сейчас вы планируете в творческий отпуск или при наличии предложений готовы возглавить новую команду?

– Нет, творческий отпуск точно не планирую. Я полон сил и энергии, хочу продолжать работать. Охотно рассмотрю варианты, – сказал Кучер.

В зимнюю паузу одесский Черноморец сменил тренера. «Моряков» возглавил Роман Григорчук, сменивший в должности коуча одесской команды Александра Кучера.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Александр Кучер Черноморец Одесса отставка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
