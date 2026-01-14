Кучер определился с будущим после ухода из Черноморца

Украинский специалист Александр Кучер, уже официально покинувший расположение одесского Черноморца, высказался о своем будущем. Специалист заявил, что не планирует брать творческий отпуск.

– Сейчас вы планируете в творческий отпуск или при наличии предложений готовы возглавить новую команду?

– Нет, творческий отпуск точно не планирую. Я полон сил и энергии, хочу продолжать работать. Охотно рассмотрю варианты, – сказал Кучер.

В зимнюю паузу одесский Черноморец сменил тренера. «Моряков» возглавил Роман Григорчук, сменивший в должности коуча одесской команды Александра Кучера.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.