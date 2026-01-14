Помощи не ждать. МЮ не обрадовал нового тренера новостями

По информации британских СМИ, новый временный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик сразу получил от клуба данные о том, что в январе новичков ждать не стоит.

Клуб сейчас не готов снова выходить на рынок, а наставнику придется работать с теми игроками, которые есть сейчас.

Сообщается, что МЮ уже ищет и работает над поиском постоянного тренера с лета, поэтому не видит смысла в этот момент подписывать новичков, которые могут быть не нужны нового наставнику.

Ранее сообщалось, что главным приоритетом является тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер, а также наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.