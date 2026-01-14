Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Помощи не ждать. МЮ не обрадовал нового тренера новостями
Англия
14 января 2026, 17:59 | Обновлено 14 января 2026, 18:05
Помощи не ждать. МЮ не обрадовал нового тренера новостями

Каррик пока обойдется без усиления состава

14 января 2026, 18:05
Помощи не ждать. МЮ не обрадовал нового тренера новостями
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

По информации британских СМИ, новый временный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик сразу получил от клуба данные о том, что в январе новичков ждать не стоит.

Клуб сейчас не готов снова выходить на рынок, а наставнику придется работать с теми игроками, которые есть сейчас.

Сообщается, что МЮ уже ищет и работает над поиском постоянного тренера с лета, поэтому не видит смысла в этот момент подписывать новичков, которые могут быть не нужны нового наставнику.

Ранее сообщалось, что главным приоритетом является тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер, а также наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Источник: Sky Sports
