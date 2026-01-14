Помощи не ждать. МЮ не обрадовал нового тренера новостями
Каррик пока обойдется без усиления состава
По информации британских СМИ, новый временный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик сразу получил от клуба данные о том, что в январе новичков ждать не стоит.
Клуб сейчас не готов снова выходить на рынок, а наставнику придется работать с теми игроками, которые есть сейчас.
Сообщается, что МЮ уже ищет и работает над поиском постоянного тренера с лета, поэтому не видит смысла в этот момент подписывать новичков, которые могут быть не нужны нового наставнику.
Ранее сообщалось, что главным приоритетом является тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер, а также наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.
