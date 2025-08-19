Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Д – 0:1. Победа на грани. Видео гола и обзор
19 августа 2025, 05:19 | Обновлено 19 августа 2025, 05:20
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Д – 0:1. Победа на грани. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Германии

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Д – 0:1. Победа на грани. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 18 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором встретились «Рот-Вайсс Эссен» и «Боруссия Дортмунд».

Игра прошла в Эссене на стадионе «Стадион ан дер Хафенстрассе». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Серу Гирасси принес победу «Боруссии Д» в первом раунде. Гвинейский нападающий забил гол в ворота «Рот-Вайсс Эссен» на 79-й минуте (1:0).

Кубок Германии. 1/32 финала, 17 августа

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд – 0:1
Гол: Серу Гирасси, 75

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Боруссия Д.
Боруссия Дортмунд Кубок Германии по футболу Рот-Вайсс Эссен Серу Гирасси видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
