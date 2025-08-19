Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Д – 0:1. Победа на грани. Видео гола и обзор

В понедельник, 18 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором встретились «Рот-Вайсс Эссен» и «Боруссия Дортмунд».

Игра прошла в Эссене на стадионе «Стадион ан дер Хафенстрассе». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Серу Гирасси принес победу «Боруссии Д» в первом раунде. Гвинейский нападающий забил гол в ворота «Рот-Вайсс Эссен» на 79-й минуте (1:0).

Кубок Германии. 1/32 финала, 17 августа

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд – 0:1

Гол: Серу Гирасси, 75

