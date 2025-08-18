Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Кубок Германии
Рот-Вайсс Эссен
18.08.2025 21:45 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Поединок состоится 18 августа в 21:45 по Киеву

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

18 августа на Штадион ан дер Хафенштрасе пройдет матч 1/32 финала кубка Германии, в котором Рот-Вайсс Эссен встретится с Боруссией Дортмунд. Поединок начнется в 21:45 по европейскому времени.

Рот-Вайсс Эссен

Команда брала и чемпионство, и кубок. Но это было в золотые времена середины века, в первой половине 50-х годов. Давно уже и близко не получается что-то весомое показать. В 2023-м хотя бы получилось вернуться из региональ-лиги, впервые за полтора десятилетия. И в Бундеслиге 3 результаты крайне посредственными. Так, в прошлом сезоне ограничились 56 очками и восьмым местом.

Сейчас подопечные Уве Кошината пока что не могут выиграть. Сначала они, открыв счет уже на шестой минуте, ограничились ничьей 1:1 с Мюнхен-1860. А потом смогли повторить тот же результат, но уже на поле скромного Хафельзе. А ведь сейчас будет куда более сильный соперник!

Боруссия Дортмунд

Клуб был близок к победе в Бундеслиге в 2023-м, а через год дошел до финала Лиги чемпионов. Но после того, как проиграли там, сменился наставник. Ставку сделали на своего же бывшего футболиста, что уже не без успехов тренировал, Нури Шахина. Только тот провалился на Сигнал Идуна Парк. Благо, что следующий шаг руководства проекта был удачным: Нико Ковач после ряда осечек на прежних своих местах сумел выполнить главное, подняв на четвертое место в Бундеслиге 1.

Летом пауза получилась короткой: немцы играли на клубном чемпионате мира. Дойдя до четвертьфинала, там команда уступила снова неудобному звездному противнику - мадридскому Реалу. Еще и Гиттенса продали, правда, именно это позволило приобрести нового Беллингхэма, на этот раз Джоба, и 19-летний хавбек уже забивал и ассистировал на турнире ФИФА.

Статистика личных встреч

В 2008-м году клубы играли в кубке. И Боруссия смогла довольно ожидаемо выиграть, со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы гостей, причем не минимальной, слишком уж велика разница в классе. Стоит применить фору в размере -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Рот-Вайсс Эссен
18 августа 2025 -
21:45
Боруссия Д
Фора Боруссии Д (-1.5) 1.83
Рот-Вайсс Эссен Боруссия Дортмунд Кубок Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
