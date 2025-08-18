18.08.2025 21:45 - : -
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 августа в 21:45 матч Кубка Германии
В понедельник, 18 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором встретятся «Рот-Вайсс Эссен» и «Боруссия Дортмунд».
Игра пройдет в Эссене на стадионе «Стадион ан дер Хафенстрассе».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на платформе MEGOGO.
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд
