В понедельник, 18 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором встретятся «Рот-Вайсс Эссен» и «Боруссия Дортмунд».

Игра пройдет в Эссене на стадионе «Стадион ан дер Хафенстрассе».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на платформе MEGOGO.

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция