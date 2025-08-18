Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Германии
Рот-Вайсс Эссен
18.08.2025 21:45 - : -
Боруссия Д
Германия
18 августа 2025, 17:13 |
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 21:45 матч Кубка Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 18 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором встретятся «Рот-Вайсс Эссен» и «Боруссия Дортмунд».

Игра пройдет в Эссене на стадионе «Стадион ан дер Хафенстрассе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на платформе MEGOGO.

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд
Рот-Вайсс Эссен Боруссия Дортмунд Кубок Германии по футболу смотреть онлайн
