Боруссия Дортмунд готова отпустить футболиста в Металлист 1925

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины U-21 Даниил Кревсун может вернуться на Родину.

По информации ТаТоТаке, полузащитнику осталось полгода контракта с «Боруссией», и в Дортмунде не рассматривают его как игрока основной команды. По имеющейся информации, немецкий клуб готов отпустить украинца уже зимой за символическую компенсацию в виде бонусов. Окончательное решение будет зависеть от позиции самого футболиста и его семьи.

