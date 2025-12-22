Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
Боруссия Дортмунд готова отпустить футболиста в Металлист 1925

Кревсун может вернуться в Украину

Боруссия Дортмунд готова отпустить футболиста в Металлист 1925
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Кревсун

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины U-21 Даниил Кревсун может вернуться на Родину.

По информации ТаТоТаке, полузащитнику осталось полгода контракта с «Боруссией», и в Дортмунде не рассматривают его как игрока основной команды. По имеющейся информации, немецкий клуб готов отпустить украинца уже зимой за символическую компенсацию в виде бонусов. Окончательное решение будет зависеть от позиции самого футболиста и его семьи.

Ранее Даниил Кревсун ответил на несколько коротких вопросов и рассказал, кто лучше: Шапаренко или Судаков.

Боруссия Дортмунд трансферы Металлист 1925 ТаТоТаке трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Даниил Кревсун
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
