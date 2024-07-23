Кревсун выбрал, кто лучше между Судаковым и Шапаренко

Полузащитник сборной Украины U-19 и дортмундской «Боруссии ІІ» Даниил Кревсун ответил на несколько коротких вопросов.

– Лучший украинский игрок прямо сейчас?

– Мудрик. Не каждый может играть на таком уровне, как он. Такие достижения удаются только через тяжелый труд. Я считаю, что его время еще придет и при Мареске он раскроется в Челси.

– Кто ваш кумир в футболе?

– Кевин Де Брюйне.

– Что бы вы ему сказали, если бы встретили?

– Я попросил бы его футболку, если бы мы встретились на футбольном поле.

– Шевченко или Ребров?

– Шевченко.

– Судаков или Шапаренко?

– Судаков.

– Боруссия (Дортмунд) или Шахтер?

– Боруссия (Дортмунд)

– На какого топового футболиста вы похожи по стилю игры?

– Мои партнеры по Боруссии шутят, что я очень похож на Марко Ройса.

Раннее Даниил Кревсун прокомментировал важную победу над Италией U-19.