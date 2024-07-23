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Сборная УКРАИНЫ
23 июля 2024, 21:59 | Обновлено 23 июля 2024, 22:03
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0

Кревсун выбрал, кто лучше между Судаковым и Шапаренко

Полузащитник сборной Украины U-19 ответил на несколько коротких вопросов

23 июля 2024, 21:59 | Обновлено 23 июля 2024, 22:03
320
0
Кревсун выбрал, кто лучше между Судаковым и Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Кревсун

Полузащитник сборной Украины U-19 и дортмундской «Боруссии ІІ» Даниил Кревсун ответил на несколько коротких вопросов.

– Лучший украинский игрок прямо сейчас?

– Мудрик. Не каждый может играть на таком уровне, как он. Такие достижения удаются только через тяжелый труд. Я считаю, что его время еще придет и при Мареске он раскроется в Челси.

– Кто ваш кумир в футболе?

– Кевин Де Брюйне.

– Что бы вы ему сказали, если бы встретили?

– Я попросил бы его футболку, если бы мы встретились на футбольном поле.

– Шевченко или Ребров?

– Шевченко.

– Судаков или Шапаренко?

– Судаков.

– Боруссия (Дортмунд) или Шахтер?

– Боруссия (Дортмунд)

– На какого топового футболиста вы похожи по стилю игры?

– Мои партнеры по Боруссии шутят, что я очень похож на Марко Ройса.

Раннее Даниил Кревсун прокомментировал важную победу над Италией U-19.

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Даниил Кревсун сборная Украины по футболу U-19 Николай Шапаренко Георгий Судаков
Алексей Тиньков Источник: zbirna.com
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