Кревсун выбрал, кто лучше между Судаковым и Шапаренко
Полузащитник сборной Украины U-19 ответил на несколько коротких вопросов
Полузащитник сборной Украины U-19 и дортмундской «Боруссии ІІ» Даниил Кревсун ответил на несколько коротких вопросов.
– Лучший украинский игрок прямо сейчас?
– Мудрик. Не каждый может играть на таком уровне, как он. Такие достижения удаются только через тяжелый труд. Я считаю, что его время еще придет и при Мареске он раскроется в Челси.
– Кто ваш кумир в футболе?
– Кевин Де Брюйне.
– Что бы вы ему сказали, если бы встретили?
– Я попросил бы его футболку, если бы мы встретились на футбольном поле.
– Шевченко или Ребров?
– Шевченко.
– Судаков или Шапаренко?
– Судаков.
– Боруссия (Дортмунд) или Шахтер?
– Боруссия (Дортмунд)
– На какого топового футболиста вы похожи по стилю игры?
– Мои партнеры по Боруссии шутят, что я очень похож на Марко Ройса.
Раннее Даниил Кревсун прокомментировал важную победу над Италией U-19.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин может стать игроком английского клуба
Андрей Лунин покинет летом «Реал»