Анже одолел Париж, победы Осера и Страсбура

В воскресенье, 17 августа, состоялось три матча первого утра французской Лиги 1.

Все матчи стартовали в 18:15 по киевском времени.

«Анже» в родных стенах одолел «Париж». Единственный гол забил Эстебан Леполь.

«Осер» также добыл победу на своем стадионе: гол Лассина Синайоко принес команде победу над вернувшимся в Лигу 1 «Лорьяном».

«Страсбург» с забитым мячом от Паничелли одолел «Мец». Украинский фулбек гостей Эдуард Соболь на поле не вышел.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Монако 1 1 0 0 3 - 1 24.08.25 21:45 Лилль - Монако 16.08.25 Монако 3:1 Гавр 3 2 Лион 1 1 0 0 1 - 0 23.08.25 22:05 Лион - Мец 16.08.25 Ланс 0:1 Лион 3 3 Страсбург 1 1 0 0 1 - 0 24.08.25 18:15 Страсбург - Нант 17.08.25 Мец 0:1 Страсбург 3 4 Тулуза 1 1 0 0 1 - 0 24.08.25 18:15 Тулуза - Брест 16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза 3 5 Анже 1 1 0 0 1 - 0 22.08.25 21:45 ПСЖ - Анже 17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж 3 6 Осер 1 1 0 0 1 - 0 23.08.25 20:00 Ницца - Осер 17.08.25 Осер 1:0 Лорьян 3 7 Ренн 1 1 0 0 1 - 0 24.08.25 16:00 Лорьян - Ренн 15.08.25 Ренн 1:0 Марсель 3 8 Лилль 1 0 1 0 3 - 3 24.08.25 21:45 Лилль - Монако 17.08.25 Брест 3:3 Лилль 1 9 Брест 1 0 1 0 3 - 3 24.08.25 18:15 Тулуза - Брест 17.08.25 Брест 3:3 Лилль 1 10 Нант 0 0 0 0 0 - 0 24.08.25 18:15 Страсбург - Нант 0 11 ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 22.08.25 21:45 ПСЖ - Анже 0 12 Ланс 1 0 0 1 0 - 1 24.08.25 18:15 Гавр - Ланс 16.08.25 Ланс 0:1 Лион 0 13 Лорьян 1 0 0 1 0 - 1 24.08.25 16:00 Лорьян - Ренн 17.08.25 Осер 1:0 Лорьян 0 14 Марсель 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 18:00 Марсель - ФК Париж 15.08.25 Ренн 1:0 Марсель 0 15 Мец 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 22:05 Лион - Мец 17.08.25 Мец 0:1 Страсбург 0 16 Ницца 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 20:00 Ницца - Осер 16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза 0 17 ФК Париж 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 18:00 Марсель - ФК Париж 17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж 0 18 Гавр 1 0 0 1 1 - 3 24.08.25 18:15 Гавр - Ланс 16.08.25 Монако 3:1 Гавр 0 Полная таблица

Лига 1. 1-й тур

Анже – Париж – 1:0

Гол: Эстебан Леполь, 9

Осер – Лорьян – 1:0

Голы: Синайоко, 53

Мец – Страсбург – 0:1

Гол: Паничелли, 86

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.