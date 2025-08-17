Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анже одолел Париж, победы Осера и Страсбура
Чемпионат Франции
Мец
17.08.2025 18:15 – FT 0 : 1
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
17 августа 2025, 22:02 | Обновлено 17 августа 2025, 22:54
205
0

Анже одолел Париж, победы Осера и Страсбура

Состоялось 3 матча первого тура Лиги 1

17 августа 2025, 22:02 | Обновлено 17 августа 2025, 22:54
205
0
Анже одолел Париж, победы Осера и Страсбура
Getty Images/Global Images Ukraine. Страсбург

В воскресенье, 17 августа, состоялось три матча первого утра французской Лиги 1.

Все матчи стартовали в 18:15 по киевском времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Анже» в родных стенах одолел «Париж». Единственный гол забил Эстебан Леполь.

«Осер» также добыл победу на своем стадионе: гол Лассина Синайоко принес команде победу над вернувшимся в Лигу 1 «Лорьяном».

«Страсбург» с забитым мячом от Паничелли одолел «Мец». Украинский фулбек гостей Эдуард Соболь на поле не вышел.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Монако 1 1 0 0 3 - 1 24.08.25 21:45 Лилль - Монако16.08.25 Монако 3:1 Гавр 3
2 Лион 1 1 0 0 1 - 0 23.08.25 22:05 Лион - Мец16.08.25 Ланс 0:1 Лион 3
3 Страсбург 1 1 0 0 1 - 0 24.08.25 18:15 Страсбург - Нант17.08.25 Мец 0:1 Страсбург 3
4 Тулуза 1 1 0 0 1 - 0 24.08.25 18:15 Тулуза - Брест16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза 3
5 Анже 1 1 0 0 1 - 0 22.08.25 21:45 ПСЖ - Анже17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж 3
6 Осер 1 1 0 0 1 - 0 23.08.25 20:00 Ницца - Осер17.08.25 Осер 1:0 Лорьян 3
7 Ренн 1 1 0 0 1 - 0 24.08.25 16:00 Лорьян - Ренн15.08.25 Ренн 1:0 Марсель 3
8 Лилль 1 0 1 0 3 - 3 24.08.25 21:45 Лилль - Монако17.08.25 Брест 3:3 Лилль 1
9 Брест 1 0 1 0 3 - 3 24.08.25 18:15 Тулуза - Брест17.08.25 Брест 3:3 Лилль 1
10 Нант 0 0 0 0 0 - 0 24.08.25 18:15 Страсбург - Нант 0
11 ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 22.08.25 21:45 ПСЖ - Анже 0
12 Ланс 1 0 0 1 0 - 1 24.08.25 18:15 Гавр - Ланс16.08.25 Ланс 0:1 Лион 0
13 Лорьян 1 0 0 1 0 - 1 24.08.25 16:00 Лорьян - Ренн17.08.25 Осер 1:0 Лорьян 0
14 Марсель 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 18:00 Марсель - ФК Париж15.08.25 Ренн 1:0 Марсель 0
15 Мец 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 22:05 Лион - Мец17.08.25 Мец 0:1 Страсбург 0
16 Ницца 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 20:00 Ницца - Осер16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза 0
17 ФК Париж 1 0 0 1 0 - 1 23.08.25 18:00 Марсель - ФК Париж17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж 0
18 Гавр 1 0 0 1 1 - 3 24.08.25 18:15 Гавр - Ланс16.08.25 Монако 3:1 Гавр 0
Полная таблица

Лига 1. 1-й тур

Анже – Париж – 1:0

Гол: Эстебан Леполь, 9

Осер – Лорьян – 1:0

Голы: Синайоко, 53

Мец – Страсбург – 0:1

Гол: Паничелли, 86

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
350 голов в карьере. Впереди Жиру только шесть французов
ВИДЕО. Лига 1: Соболь в резерве Страсбурга, Брест и Лилль сыграли триллер
Нант – ПСЖ. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анже Париж Осер Лорьян Мец Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лассин Синайоко Эдуард Соболь
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17 августа 2025, 14:26 13
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»

Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне

Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Футбол | 17 августа 2025, 20:23 13
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку

Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
Футбол | 17.08.2025, 22:29
Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 3
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 8
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем