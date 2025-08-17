Анже одолел Париж, победы Осера и Страсбура
Состоялось 3 матча первого тура Лиги 1
В воскресенье, 17 августа, состоялось три матча первого утра французской Лиги 1.
Все матчи стартовали в 18:15 по киевском времени.
«Анже» в родных стенах одолел «Париж». Единственный гол забил Эстебан Леполь.
«Осер» также добыл победу на своем стадионе: гол Лассина Синайоко принес команде победу над вернувшимся в Лигу 1 «Лорьяном».
«Страсбург» с забитым мячом от Паничелли одолел «Мец». Украинский фулбек гостей Эдуард Соболь на поле не вышел.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Монако
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|24.08.25 21:45 Лилль - Монако16.08.25 Монако 3:1 Гавр
|3
|2
|Лион
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|23.08.25 22:05 Лион - Мец16.08.25 Ланс 0:1 Лион
|3
|3
|Страсбург
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|24.08.25 18:15 Страсбург - Нант17.08.25 Мец 0:1 Страсбург
|3
|4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|24.08.25 18:15 Тулуза - Брест16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза
|3
|5
|Анже
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|22.08.25 21:45 ПСЖ - Анже17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж
|3
|6
|Осер
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|23.08.25 20:00 Ницца - Осер17.08.25 Осер 1:0 Лорьян
|3
|7
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|24.08.25 16:00 Лорьян - Ренн15.08.25 Ренн 1:0 Марсель
|3
|8
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|24.08.25 21:45 Лилль - Монако17.08.25 Брест 3:3 Лилль
|1
|9
|Брест
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|24.08.25 18:15 Тулуза - Брест17.08.25 Брест 3:3 Лилль
|1
|10
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|24.08.25 18:15 Страсбург - Нант
|0
|11
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|22.08.25 21:45 ПСЖ - Анже
|0
|12
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|24.08.25 18:15 Гавр - Ланс16.08.25 Ланс 0:1 Лион
|0
|13
|Лорьян
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|24.08.25 16:00 Лорьян - Ренн17.08.25 Осер 1:0 Лорьян
|0
|14
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|23.08.25 18:00 Марсель - ФК Париж15.08.25 Ренн 1:0 Марсель
|0
|15
|Мец
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|23.08.25 22:05 Лион - Мец17.08.25 Мец 0:1 Страсбург
|0
|16
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|23.08.25 20:00 Ницца - Осер16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза
|0
|17
|ФК Париж
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|23.08.25 18:00 Марсель - ФК Париж17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж
|0
|18
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24.08.25 18:15 Гавр - Ланс16.08.25 Монако 3:1 Гавр
|0
Лига 1. 1-й тур
Анже – Париж – 1:0
Гол: Эстебан Леполь, 9
Осер – Лорьян – 1:0
Голы: Синайоко, 53
Мец – Страсбург – 0:1
Гол: Паничелли, 86
Фото матчей:
