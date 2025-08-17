Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Лига 1: Соболь в резерве Страсбурга, Брест и Лилль сыграли триллер
Чемпионат Франции
Мец
17.08.2025 18:15 – FT 0 : 1
Страсбург
Франция
17 августа 2025, 21:59 | Обновлено 17 августа 2025, 22:10
ВИДЕО. Лига 1: Соболь в резерве Страсбурга, Брест и Лилль сыграли триллер

17 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Франции

ВИДЕО. Лига 1: Соболь в резерве Страсбурга, Брест и Лилль сыграли триллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (слева)

17 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Франции.

Украинец Эдуард Соболь остался в резерве Страсбурга в игре против клуба Мец (1:0).

Брест и Лилль провели матч-триллер (3:3). Победы одержали Анже и Осер.

Лига 1. 1-й тур, 17 августа

Брест – Лилль – 3:3

Голы: Думбия, 34, 51, Ле Кардиналь, 75 – Жиру, 11, Харальдссон, 26, Мукау, 66

Анже – Париж – 1:0

Гол: Леполь, 9

Мец – Страсбург – 0:1

Гол: Паничелли, 86

Осер – Лорьян – 1:0

Гол: Синайоко, 53

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург).
ВИДЕО. Хетафе в гостях добыло победу над Сельтой
Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
350 голов в карьере. Впереди Жиру только шесть французов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
