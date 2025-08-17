Франция17 августа 2025, 21:59 | Обновлено 17 августа 2025, 22:10
ВИДЕО. Лига 1: Соболь в резерве Страсбурга, Брест и Лилль сыграли триллер
17 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Франции
17 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Франции.
Украинец Эдуард Соболь остался в резерве Страсбурга в игре против клуба Мец (1:0).
Брест и Лилль провели матч-триллер (3:3). Победы одержали Анже и Осер.
Лига 1. 1-й тур, 17 августа
Брест – Лилль – 3:3
Голы: Думбия, 34, 51, Ле Кардиналь, 75 – Жиру, 11, Харальдссон, 26, Мукау, 66
Анже – Париж – 1:0
Гол: Леполь, 9
Мец – Страсбург – 0:1
Гол: Паничелли, 86
Осер – Лорьян – 1:0
Гол: Синайоко, 53
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург).
