Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз і анонс на матч чемпіонату Англії

В воскресенье, 17 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Манчестер Юнайтед

Прошлый сезон АПЛ стал самым плохим в истории команды – за 38 поединков «МЮ» набрал 42 очка и занял 15 место, обойдя «Вулвергемптон» только по лучшей разнице забитых/пропущенных. В общей сложности коллектив потерпел 18 поражений в лиге – абсолютный антирекорд клуба в новейшей эпохе. В кубке тоже не повезло, там команда вылетела на стадии 1/8 от «Фулгема». Хотя немного улучшить сезон могла победа в Лиге Европы, однако там манкунианцы минимально проиграли «Тоттенгему» в финале.

Летом команда занялась усилением атаки – были подписаны Кунью, Мбэмо и Шешко, общая стоимость которых составила около 225 миллионов евро. Во время предсезонной подготовки «МЮ» провел 5 игр, где одержал 2 победы и трижды сыграл вничью.

Арсенал

В предыдущем сезоне чемпионата коллектив набрал 74 очка и занял 2-ю строчку, ставшую для команды уже третьей подряд. В Кубке Англии «канониры» также не смогли далеко пройти, ведь потерпели поражение в 1/32 финала в игре против «МЮ». Однако еврокубковое путешествие команды получилось действительно неплохим – «Арсенал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но там проиграл будущему победителю «ПСЖ» с общим счетом 3:1.

Трансферная кампания команды стала одной из самых мощных за последние годы, были подписаны Аррисабалага, Субименди, Нергора, Чуквуонсо, Маскера и Декереша. Во время предсезонной подготовки клуб провел 5 игр – одержал 3 победы и дважды проиграл.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами трижды победу одерживали «канониры». Еще 2 поединка завершились вничью, но в послематчевой серии пенальти одного из них победил «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

За 19 выездных поединков лиги в прошлом сезоне «Арсенал» завоевал 35 баллов – 2-й лучший показатель среди всех команд.

«Манчестер Юнайтед» забил 44 мяча в прошлом сезоне АПЛ – 5-й самый плохой результат среди всех команд.

За 38 игр в чемпионате прошлого сезона «Арсенал» пропустил 34 гола – лучший показатель по всей лиге.

Возможные стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Онана – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Угарте, Каземиро, Диалло – Фернандеш, Мбэмо – Кунья

Арсенал: Рая – Льюис-Скелли, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эдегор – Мартинелли, Дёкереш, Сака

Прогноз

Матч обещает быть интересным и насыщенным, ведь команды усилились во время летнего трансферного окна. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.