15.08.2025 19:30 – FT 1 : 0
Италия16 августа 2025, 00:59 | Обновлено 16 августа 2025, 01:04
56
0
Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену
Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд
56
0
Вечером 15 августа состоялись 4 матча 1/32 финала Кубка Италии.
Дженоа забил три мяча в матче против Виченцы (3:0) и вышел в 1/16 финала.
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский вышел на замену на 59-й минуте.
Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд.
Кубок Италии. 1/32 финала, 15 августа
Дженоа – Виченца – 3:0
Голы: Карбони, 40, Бенассаи, 45+1 (автогол), Станчу (54)
Сассуоло – Катандзаро – 1:0
Гол: Джош Дойг, 32
Лечче – Юве Стабия – 2:0
Голы: Крстович, 27 (пен), Каба, 90+5
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дойг (Сассуоло).
