Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену

Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд

Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 15 августа состоялись 4 матча 1/32 финала Кубка Италии.

Дженоа забил три мяча в матче против Виченцы (3:0) и вышел в 1/16 финала.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский вышел на замену на 59-й минуте.

Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд.

Кубок Италии. 1/32 финала, 15 августа

Дженоа – Виченца – 3:0

Голы: Карбони, 40, Бенассаи, 45+1 (автогол), Станчу (54)

Сассуоло – Катандзаро – 1:0

Гол: Джош Дойг, 32

Лечче – Юве Стабия – 2:0

Голы: Крстович, 27 (пен), Каба, 90+5

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дойг (Сассуоло).
По теме:
Вильярреал – Овьедо – 2:0. Эйонг и Гуйе. Видео голов и обзор матча
Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции
Вильярреал начал сезон Ла Лиги с уверенной победы над Овьедо
Кубок Италии по футболу Дженоа Руслан Малиновский Сассуоло Катандзаро Лечче Юве Стабия Виченца видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
