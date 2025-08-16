Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену

Вечером 15 августа состоялись 4 матча 1/32 финала Кубка Италии.

Дженоа забил три мяча в матче против Виченцы (3:0) и вышел в 1/16 финала.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский вышел на замену на 59-й минуте.

Сассуоло и Лечче также вышли в следующий раунд.

Кубок Италии. 1/32 финала, 15 августа

Дженоа – Виченца – 3:0

Голы: Карбони, 40, Бенассаи, 45+1 (автогол), Станчу (54)

Сассуоло – Катандзаро – 1:0

Гол: Джош Дойг, 32

Лечче – Юве Стабия – 2:0

Голы: Крстович, 27 (пен), Каба, 90+5