  4. 18-летний украинец в Кубке Италии дебютировал в основе команды из Серии B
Кубок Италии
Эмполи
15.08.2025 19:00 – FT 1 : 1
Реджана
Кубок Италии
15 августа 2025, 21:20 | Обновлено 15 августа 2025, 22:21
1117
0

18-летний украинец в Кубке Италии дебютировал в основе команды из Серии B

Богдан Попов отыграл 85 минут за Эмполи в 1/32 финала против Реджаны (1:1, пен. 3:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов (справа)

15 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Эмполи и Реджана.

Поединок прошел на стадионе Карло Кастеллани. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровый точнее пробили хозяева – 3:0. Эмполи пробился в третий круг национального Кубка и далее поборется либо против Дженоа, либо против Виченцы Виртус.

В старте синих вышел 18-летний украинец Богдан Попов – украинский форвард дебютировал в основе команды.

Эмполи сезон 2025/26 проведет в серии B. В прошлой кампании клуб стал 18-м в элитном дивизионе страны с 31 очком.

Кубок Италии 2025/26. 1/32 финала, 15 августа

Эмполи – Реджана – 1:1 (пен. 3:0)

Голы: Илие, 65 – Гондо, 13

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Рареш Илие (Эмполи).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Гондо (Реджана).
По теме:
Жирона – Райо Вальекано – 1:3. Ассист Цыганкова, ошибка кипера. Видео голов
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
