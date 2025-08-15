18-летний украинец в Кубке Италии дебютировал в основе команды из Серии B
Богдан Попов отыграл 85 минут за Эмполи в 1/32 финала против Реджаны (1:1, пен. 3:0)
15 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Эмполи и Реджана.
Поединок прошел на стадионе Карло Кастеллани. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому все решилось в серии пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11-метровый точнее пробили хозяева – 3:0. Эмполи пробился в третий круг национального Кубка и далее поборется либо против Дженоа, либо против Виченцы Виртус.
В старте синих вышел 18-летний украинец Богдан Попов – украинский форвард дебютировал в основе команды.
Эмполи сезон 2025/26 проведет в серии B. В прошлой кампании клуб стал 18-м в элитном дивизионе страны с 31 очком.
Кубок Италии 2025/26. 1/32 финала, 15 августа
Эмполи – Реджана – 1:1 (пен. 3:0)
Голы: Илие, 65 – Гондо, 13
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы не будут подписывать Доннарумму
Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила