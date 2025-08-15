18-летний украинец в Кубке Италии дебютировал в основе команды из Серии B

15 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Эмполи и Реджана.

Поединок прошел на стадионе Карло Кастеллани. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровый точнее пробили хозяева – 3:0. Эмполи пробился в третий круг национального Кубка и далее поборется либо против Дженоа, либо против Виченцы Виртус.

В старте синих вышел 18-летний украинец Богдан Попов – украинский форвард дебютировал в основе команды.

Эмполи сезон 2025/26 проведет в серии B. В прошлой кампании клуб стал 18-м в элитном дивизионе страны с 31 очком.

Кубок Италии 2025/26. 1/32 финала, 15 августа

Эмполи – Реджана – 1:1 (пен. 3:0)

Голы: Илие, 65 – Гондо, 13

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine