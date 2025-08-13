Л. Киченок / Перес – Баптист / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
13 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В 1/8 финала украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграет против американского тандема Хейли Баптист / Джессика Пегула. Поединок состоится третьим запуском на корте №10 после игры Кудерметова / Мертенс – Крейчикова / Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в третьем раунде поборются против Николь Мелихар и Людмилы Самсоновой.
