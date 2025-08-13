Л. Киченок / Перес – Баптист / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В 1/8 финала украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграет против американского тандема Хейли Баптист / Джессика Пегула. Поединок состоится третьим запуском на корте №10 после игры Кудерметова / Мертенс – Крейчикова / Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в третьем раунде поборются против Николь Мелихар и Людмилы Самсоновой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

