Л. Киченок / Перес – Баптист / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В 1/8 финала украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграет против американского тандема Хейли Баптист / Джессика Пегула. Поединок состоится третьим запуском на корте №10 после игры Кудерметова / Мертенс – Крейчикова / Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в третьем раунде поборются против Николь Мелихар и Людмилы Самсоновой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА