Ференцварош – Лудогорец – 3:0. Дубль Варги. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 12 августа, в Будапеште (Венгрия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Ференцварош» принимал болгарский «Лудогорец».

Счет в матче открыли хозяева поля. На 38-й минуте Барнабаш Варга вывел «Ференцварош» вперед.

После перерыва венгерский клуб увеличил преимущество. На 79-й минуте Варга оформил дубль. Окончательный счёт на 86-й минуте установил Габор Салаи.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» сыграет с «Карабахом». Первый поединок пройдет в Венгрии 19 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Венгрия

Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Варга, 38, 79, Салаи, 86

Видео голов и обзор матча