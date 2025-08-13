Брюгге – РБ Зальцбург – 3:2. Потрясающий камбек. Видео голов и обзор

Во вторник, 12 августа, в городе Брюгге (Бельгия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Брюгге» принимал австрийский клуб «РБ Зальцбург».

Первый матч между командами завершился победой «Брюгге» со счетом 1:0. В ответном поединке «РБ Зальцбург» в конце первого тайма вел в счете 2:0.

Но после перерыва «Брюгге» переломил ход матча. Хозяева забили 61-й, 83-й и 90+4-й минутах и победили 3:2.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» сыграет с шотландским клубом «Глазго Рейнджерс». Первый поединок пройдет в Шотландии 19 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Бельгия

Брюгге (Бельгия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Сейс, 61, Форбс, 83, Ванакен, 90+4 – Расмуссен, 18, Байду, 42

