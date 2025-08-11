Во вторник, 12 августа состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и австрийским «РБ Зальцбург». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый матч завершился минимальной победой «Брюгге».

Брюгге

По итогам матчей чемпионской группы Лиги Жупиле в прошлом сезоне «Брюгге» заняли 2-е место, отстав от «Юниона» на 3 зачетных пункта. Эта позиция позволила команде начать еврокубковую поездку с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Однако победа в Кубке Бельгии немного удовлетворила ожидания фанатов – в финале команда победила «Андерлехт» со счетом 2:1. С таким же счетом на табле «Брюгге» одолели «Юнион» в недавней игре за Суперкубок.

За 3 игры нового сезона национальной лиги клуб получил 6 очков.

РБ Зальцбург

Многолетний чемпион Австрии сейчас переживает времена перестройки. В прошлом сезоне национальной лиги по итогам игр чемпионской группы коллектив уступил «Штурму» (уже 2-й сезон подряд) и занял 2-е место. В кубке «быки» потерпели поражение еще в четвертьфинале, проиграв «ЛАСКу» со счетом 2:1.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб одолел норвежский «Бранн» с общим счетом 5:2. Также следует отметить, что летом команда принимала участие в Клубном чемпионате мира – однако там австрийцы завоевали 4 очка за 3 матча и покинули турнир еще на групповом этапе.

Личные встречи

Помимо поединка на прошлой неделе команды встречались между собой еще дважды в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Тогда каждый коллектив одержал по 1 победе, но с общим счетом 5:2 прошел «РБ Зальцбург».

Интересные факты

«Зальцбург» пропустил 36 голов за 32 игры чемпионата в прошлом сезоне – 2-й лучший показатель среди всех команд.

В 5 последних выездных играх «РБ Зальцбург» одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.

За 9 последних домашних игр «Брюгге» одержали 7 побед, 1 раз сыграли вничью и 1 матч проиграли.

Прогноз

Я поставлю на победу «Брюгге» с коэффициентом 1.69.