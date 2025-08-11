Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Брюгге
12.08.2025 20:30 - : -
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 августа 2025, 16:05 | Обновлено 11 августа 2025, 16:27
38
0

Брюгге – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа и начнется в 20:30 по Киеву.

11 августа 2025, 16:05 | Обновлено 11 августа 2025, 16:27
38
0
Брюгге – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Во вторник, 12 августа состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и австрийским «РБ Зальцбург». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый матч завершился минимальной победой «Брюгге».

Брюгге

По итогам матчей чемпионской группы Лиги Жупиле в прошлом сезоне «Брюгге» заняли 2-е место, отстав от «Юниона» на 3 зачетных пункта. Эта позиция позволила команде начать еврокубковую поездку с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Однако победа в Кубке Бельгии немного удовлетворила ожидания фанатов – в финале команда победила «Андерлехт» со счетом 2:1. С таким же счетом на табле «Брюгге» одолели «Юнион» в недавней игре за Суперкубок.

За 3 игры нового сезона национальной лиги клуб получил 6 очков.

РБ Зальцбург

Многолетний чемпион Австрии сейчас переживает времена перестройки. В прошлом сезоне национальной лиги по итогам игр чемпионской группы коллектив уступил «Штурму» (уже 2-й сезон подряд) и занял 2-е место. В кубке «быки» потерпели поражение еще в четвертьфинале, проиграв «ЛАСКу» со счетом 2:1.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб одолел норвежский «Бранн» с общим счетом 5:2. Также следует отметить, что летом команда принимала участие в Клубном чемпионате мира – однако там австрийцы завоевали 4 очка за 3 матча и покинули турнир еще на групповом этапе.

Личные встречи

Помимо поединка на прошлой неделе команды встречались между собой еще дважды в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Тогда каждый коллектив одержал по 1 победе, но с общим счетом 5:2 прошел «РБ Зальцбург».

Интересные факты

  • «Зальцбург» пропустил 36 голов за 32 игры чемпионата в прошлом сезоне – 2-й лучший показатель среди всех команд.
  • В 5 последних выездных играх «РБ Зальцбург» одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.
  • За 9 последних домашних игр «Брюгге» одержали 7 побед, 1 раз сыграли вничью и 1 матч проиграли.

Прогноз

Я поставлю на победу «Брюгге» с коэффициентом 1.69.

Прогноз Sport.ua
Брюгге
12 августа 2025 -
20:30
РБ Зальцбург
Победа Брюгге 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рейнджерс – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Брюгге РБ Зальцбург Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Футбол | 11 августа 2025, 10:45 9
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной

Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам

Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10 августа 2025, 21:29 2
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати

Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги

Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Футбол | 11.08.2025, 16:50
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Футбол | 10.08.2025, 21:07
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 1
Бокс
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 21
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 16
Баскетбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем