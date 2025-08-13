Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Виктория Пльзень – Рейнджерс – 2:1. Победа без радости. Видео голов

Чешский клуб выиграл, но в следующий этап не прошел

Во вторник, 12 августа, в городе Пльзень (Чехия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Виктория» принимала шотландский «Рейнджерс».

«Виктория» проиграла первый матч со счетом 0:3. В домашнем поединке команда сделала попытку отыграться. Чешский клуб одержал победу со счетом 2:1. Но для общего успеха этого не хватило.

Голами за «Викторию» отличились Рафиу Дуросинми и Светозар Маркович. У гостей единственный мяч забил Лайал Кэмерон.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» сыграет с бельгийским «Брюгге». Первый поединок пройдет в Шотландии 19 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Чехия

Виктория Пльзень (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Дуросинми, 41, Маркович, 83 – Кэмерон, 60

Видео голов и обзор матча

