Виктория Пльзень одолела Рейнджерс в ответном матче, но вылетела из ЛЧ
Чешская команда переиграла шотландский коллектив 2:1
12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Виктория Пльзень и Рейнджерс [первый поединок – 0:3].
Поединок прошел на стадионе Дусан Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Голами за чешский коллектив отличились Рафиу Дуросинми и Светозар Маркович. У гостей единственный мяч забил Лайал Кэмерон.
Рейнджерс выиграл противостояние с общим счетом 4:2 и пробился в Q4 еврокубка. Следующим соперником шотландского клуба будет бельгийский Брюгге.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 12 августа
Виктория Пльзень (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 [первый поединок – 0:3]
Голы: Дуросинми, 41, Маркович, 83 – Кэмерон, 60
