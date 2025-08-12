Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
12 августа 2025, 23:28 | Обновлено 12 августа 2025, 23:33
Виктория Пльзень одолела Рейнджерс в ответном матче, но вылетела из ЛЧ

Чешская команда переиграла шотландский коллектив 2:1

Виктория Пльзень одолела Рейнджерс в ответном матче, но вылетела из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Виктория Пльзень и Рейнджерс [первый поединок – 0:3].

Поединок прошел на стадионе Дусан Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за чешский коллектив отличились Рафиу Дуросинми и Светозар Маркович. У гостей единственный мяч забил Лайал Кэмерон.

Рейнджерс выиграл противостояние с общим счетом 4:2 и пробился в Q4 еврокубка. Следующим соперником шотландского клуба будет бельгийский Брюгге.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 12 августа

Виктория Пльзень (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 [первый поединок – 0:3]

Голы: Дуросинми, 41, Маркович, 83 – Кэмерон, 60

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Глазго Рейнджерс Виктория Пльзень Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
