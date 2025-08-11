Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
12.08.2025 20:00 - : -
Глазго Рейнджерс
Лига чемпионов
11 августа 2025, 16:40 | Обновлено 11 августа 2025, 17:02
19
0

Поединок состоится 12 августа и начнется в 20:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Рейнджерс

Во вторник, 12 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Викторией Пльзень» и шотландским «Рейнджерс». По киевскому времени игра начнется в 20:00. Первый поединок завершился победой «Рейнджерс» со счетом 3:0.

Виктория Пльзень

В прошлом сезоне коллектив не смог соперничать со столичной «Славией» – за 35 игр чемпионата «Виктория» набрала 74 балла и заняла 2-е место, отстав от лидера на 16 зачетных пунктов. В кубке Чехии команда вылетела от другого столичного гиганта «Спарты» на стадии 1/2 финала.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов чехи прошли швейцарский «Серветт» с общим счетом 3:2. В 3-х играх нового сезона национальной лиги «Виктория» набрала 5 очков.

Рейнджерс Глазго

В прошлом сезоне команда снова не смогла навязать настоящую конкуренцию своему принципиальному сопернику «Селтику». За 38 матчей национальной лиги Рейнджерс набрали 75 баллов и заняли 2-е место, отстав от лидера на 17 зачетных пунктов. Из Кубка Шотландии клуб вылетел на стадии 1/8 финала из-за минимального проигрыша «Квинс Парка».

Следует также отметить прошлогоднее выступление шотландцев в Лиге Европы, где они смогли квалифицировать в четвертьфинал, но там проиграли «Атлетику Бильбао». Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов этого сезона «Рейнджерс» одолел «Панатинаикос» (который сейчас противостоит «Шахтеру») с общим счетом 3:1.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды никогда не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Рейнджерс» забили 80 голов в прошлом сезоне чемпионата – 2-й лучший показатель среди всех команд турнира.

В последних 6 выездных играх «Рейнджерс» не одержали ни одной победы. За это время у команды 5 ничьих и 1 поражение.

В 18 домашних играх прошедшего чемпионата «Виктория» набрала 41 очко – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68.

Виктория Пльзень
12 августа 2025 -
20:00
Глазго Рейнджерс
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
