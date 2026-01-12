Лидеру Первой лиги предоставили шанс подписать игрока из структуры Полесья

Житомирское «Полесье» в период зимней паузы обратилось к «Буковине» с предложением.

«Волки» предложили лидеру Первой лиги подписать капитана второй команды – Богдана Панчишина.

Реакция «Буковины» на данное предложение на данный момент неизвестна.

Действующий контракт Богдана с клубом «Полесье-2» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Панчишин провел 18 матчей во Второй лиге и забил три мяча.