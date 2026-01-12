Украина. Первая лига12 января 2026, 19:36 | Обновлено 12 января 2026, 19:37
280
0
Лидеру Первой лиги предоставили шанс подписать игрока из структуры Полесья
«Буковина» рассмотрит кандидатуру Богдана Панчишина
12 января 2026, 19:36 | Обновлено 12 января 2026, 19:37
280
0
Житомирское «Полесье» в период зимней паузы обратилось к «Буковине» с предложением.
«Волки» предложили лидеру Первой лиги подписать капитана второй команды – Богдана Панчишина.
Реакция «Буковины» на данное предложение на данный момент неизвестна.
Действующий контракт Богдана с клубом «Полесье-2» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Панчишин провел 18 матчей во Второй лиге и забил три мяча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2026, 08:00 13
Валерий Газзаев отличился позорным высказыванием
Теннис | 12 января 2026, 13:22 4
Вероника Подрез стала 283-й ракеткой мира, установив личный рекорд
Футбол | 12.01.2026, 05:30
Футбол | 12.01.2026, 18:29
Футбол | 12.01.2026, 06:30
Комментарии 0
Популярные новости
11.01.2026, 23:35
11.01.2026, 09:29 48
11.01.2026, 17:21 16
11.01.2026, 08:05 20
11.01.2026, 07:54 15
11.01.2026, 09:00
12.01.2026, 12:57 2
11.01.2026, 06:32 7