Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
12 января 2026, 19:36 | Обновлено 12 января 2026, 19:37
0

Лидеру Первой лиги предоставили шанс подписать игрока из структуры Полесья

«Буковина» рассмотрит кандидатуру Богдана Панчишина

ФК Полесье. Богдан Панчишин

Житомирское «Полесье» в период зимней паузы обратилось к «Буковине» с предложением.

«Волки» предложили лидеру Первой лиги подписать капитана второй команды – Богдана Панчишина.

Реакция «Буковины» на данное предложение на данный момент неизвестна.

Действующий контракт Богдана с клубом «Полесье-2» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Панчишин провел 18 матчей во Второй лиге и забил три мяча.

Буковина Черновцы Полесье-2 Житомир Богдан Панчишин трансферы Первая лига Украины Вторая лига Украины
Андрей Витренко Источник: UA-Football
