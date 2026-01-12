Клуб УПЛ отменил спарринг из-за товарищеских матчей соперника с россиянами
«Верес» не сыграет с «Аркадагом»
«Верес» сообщил об отмене спарринга с чемпионом Туркменистана «Аркадагом».
«Народный клуб «Верес» отменил ранее запланированный спарринг с клубом Лиги чемпионов Азии – «Аркадагом».
Причиной такого решения стала информация об участии чемпиона Туркменистана в закрытых матчах с участием российских команд.
К сожалению, информация о спаррингах с россиянами не была освещена на таких источниках, как FlashScore и т.д.
В настоящее время «красно-черные» продолжают переговоры с потенциальными соперниками для трех спаррингов на турецких сборах.
Благодарим сообщество за информацию, которая помогла нам разобраться в этой ситуации.
Мы уважаем нашу страну и не будем играть с командами, которые связаны со страной-агрессором», – говорится в заявлении «Вереса».
