Клуб УПЛ отменил спарринг из-за товарищеских матчей соперника с россиянами

«Верес» сообщил об отмене спарринга с чемпионом Туркменистана «Аркадагом».

«Народный клуб «Верес» отменил ранее запланированный спарринг с клубом Лиги чемпионов Азии – «Аркадагом».

Причиной такого решения стала информация об участии чемпиона Туркменистана в закрытых матчах с участием российских команд.

К сожалению, информация о спаррингах с россиянами не была освещена на таких источниках, как FlashScore и т.д.

В настоящее время «красно-черные» продолжают переговоры с потенциальными соперниками для трех спаррингов на турецких сборах.

Благодарим сообщество за информацию, которая помогла нам разобраться в этой ситуации.

Мы уважаем нашу страну и не будем играть с командами, которые связаны со страной-агрессором», – говорится в заявлении «Вереса».