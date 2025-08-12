Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ференцварош разгромил Лудогорец и вышел в Q4 Лиги чемпионов
12 августа 2025, 23:23 | Обновлено 12 августа 2025, 23:36
Ференцварош разгромил Лудогорец и вышел в Q4 Лиги чемпионов

Хозяева поля в Будапеште отгрузили соперникам три мяча

Ференцварош разгромил Лудогорец и вышел в Q4 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 августа в Будапеште венгерский Ференцварош разгромил болгарский Лудогорец со счётом 3:0 в матче-ответе полуфинала квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

После безголевой ничьей (0:0) в первой игре команды начали поединок осторожно, но хозяева быстро завладели инициативой. На 38-й минуте Барнабаш Варга открыл счёт.

После перерыва венгры увеличили преимущество – Барнабаш Варга оформил дубль. Окончательный счёт установил Габор Салаи на 86-й минуте.

Ференцварош победил 3:0 и вышел в раунд Q4 квалификации, где сыграет с азербайджанским Карабахом за место в основном этапе ЛЧ.

Болгарский Лудогорец далее сыграет против македонской Шкендии в Q4 Лиги Европы.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 12 августа, Будапешт

Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 3:0

Голы: Варга, 38, 79, Салаи, 86

Первый матч – 0:0

Ференцварош Лудогорец Лига чемпионов Барнабаш Варга
