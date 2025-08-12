Ференцварош разгромил Лудогорец и вышел в Q4 Лиги чемпионов
Хозяева поля в Будапеште отгрузили соперникам три мяча
Вечером 12 августа в Будапеште венгерский Ференцварош разгромил болгарский Лудогорец со счётом 3:0 в матче-ответе полуфинала квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
После безголевой ничьей (0:0) в первой игре команды начали поединок осторожно, но хозяева быстро завладели инициативой. На 38-й минуте Барнабаш Варга открыл счёт.
После перерыва венгры увеличили преимущество – Барнабаш Варга оформил дубль. Окончательный счёт установил Габор Салаи на 86-й минуте.
Ференцварош победил 3:0 и вышел в раунд Q4 квалификации, где сыграет с азербайджанским Карабахом за место в основном этапе ЛЧ.
Болгарский Лудогорец далее сыграет против македонской Шкендии в Q4 Лиги Европы.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 12 августа, Будапешт
Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 3:0
Голы: Варга, 38, 79, Салаи, 86
Первый матч – 0:0
FTC 🆚 Ludogorets— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) August 12, 2025
⏱️ 38’ | GOAL
⚽️ VARGA B. pic.twitter.com/s3nnpGP4Jb
⏱️ 79’ | 2️⃣-0️⃣ | GOAL— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) August 12, 2025
⚽️ VARGA B. pic.twitter.com/VeueO4DL5P
⏱️ 86’ | 3️⃣-0️⃣ | GOAL!— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) August 12, 2025
⚽️ SZALAI G. pic.twitter.com/1cuLl1X0o2
