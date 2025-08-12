Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ференцварош – Лудогорец. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ференцварош
12.08.2025 21:15 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Лудогорец
Лига чемпионов
12 августа 2025, 15:57 | Обновлено 12 августа 2025, 15:58
Ференцварош – Лудогорец. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа в 21:15 по Киеву

Ференцварош – Лудогорец. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Лудогорец

Во вторник, 12 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 21:15. Первый поединок завершился вничью 0:0.

Ференцварош

За 33 поединка прошлого сезона чемпионата Венгрии команда набрала 69 очков и уже в седьмой раз подряд стала чемпионом, обойдя «Академию Пушкаша» на 3 зачетных пункта. Однако в кубке не повезло – там бело-зеленые проиграли «Пакшу» в финале со счетом 1:2.

Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов венгры одолели армянский «Ноа» с общим счетом 6:4. За 3 поединка нового сезона национальной лиги «Ференцварош» одержал 2 победы и 1 раз сыграл вничью.

Лудогорец

А вот болгарская команда доминирует на национальной арене еще дольше – прошлогодняя победа в чемпионате стала 14-й подряд. За 36 игр коллектив завоевал 83 балла и опередил ближайших конкурентов по меньшей мере на 11 зачетных пунктов. В кубке также удалось победить, там «зелено-белые» минимально победили «ЦСКА Софию».

Путешествие в еврокубках болгары начали в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где победили минское «Динамо». В 4-х первых матчах чемпионата «Лудогорец» одержал 4 победы с общим счетом 11:1.

Личные встречи

В очных официальных поединках команды встречались 4 раза – все в 2019 году. 2 победы на счету «Ференцвароша», еще 1 выигрыш одержал «Лудогорец», а 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Лудогорец» за 9 официальных игр в новом сезоне еще не проиграл ни одного матча. «Ференцварош» также непобедим уже в течение 6 поединков.
  • За 18 выездных поединков чемпионата в прошлом сезоне «Лудогорец» набрал 37 баллов – лучший результат среди всех команд.
  • «Ференцварош» пропустил 31 гол в прошлом сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.56.

Ференцварош
12 августа 2025 -
21:15
Лудогорец
Ференцварош Лудогорец Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
