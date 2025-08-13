Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Динамо потерпело второе поражение от чемпиона Кипра в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 августа 2025, 06:59 | Обновлено 13 августа 2025, 07:25
ФОТО. Динамо потерпело второе поражение от чемпиона Кипра в Лиге чемпионов

Матч 3-го раунда квалификации против Пафоса состоялся в кипрском Лимасоле

13 августа 2025, 06:59 | Обновлено 13 августа 2025, 07:25
ФОТО. Динамо потерпело второе поражение от чемпиона Кипра в Лиге чемпионов
ФК Динамо

В матче-ответе третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретилось с кипрским «Пафосом». Первый поединок, который прошел неделю назад в польском Люблине, завершился минимальным поражением «бело-синих» (0:1).

Динамовцы подходили к отчетной игре в хорошем настроении, разгромив в чемпионате Украины львовский «Рух» (5:1), но уже в дебюте встречи хозяева испортили настроение команде. На 2-й минуте длинным пасом со своей половины поля партнеры вывели к воротам Драгомира по позиции правого инсайда, он с острого угла не стал бить, а откинул назад на Танковича, первая попытка которого была заблокирована, а вот со второй он отдал на дальнюю штангу, которую замкнул Оршич – 1:0.

Футболисты «Пафоса» на подъеме не собирались останавливаться. Бруну простреливал с правого фланга, но на этот раз партнеры не успели к штрафной, чтобы замкнуть передачу, позже после подачи с углового кто-то из динамовцев едва не подрезал мяч головой в свои ворота.

На 10-й минуте возник первый по-настоящему опасный момент у ворот киприотов. Ярмоленко ворвался в штрафную по позиции правого инсайда, прострелил в вратарскую, куда набегал Буяльский и пытался переправить мяч в ворота с падения – вратарь сыграл надежно и забрал сферу. Но и про оборону динамовцам забывать нельзя было – на 13-й минуте капитан «Пафоса» мог не только отдать пас, но и забить, но с его ударом из центра штрафной справился Нещерет.

На 25-й минуте хозяева имели два стопроцентных момента, которые подарили им защитники «Динамо». Сначала после заброса с чужой половины Дубинчак не рассчитал отскок мяча, в итоге Коррея на скорости выскочил к воротам, но пробил значительно выше перекладины. А буквально через несколько секунд Тымчик необдуманно отдал пас назад, в итоге Драгомир вышел один на один с Нещеретом, но голкипер сыграл надежно, выбив мяч из-под ног форварда.

В первом тайме подопечные Александра Шовковского слишком много позволяли сопернику. Немного позже прошла быстрая атака левым флангом, которую после скидки Танковича ударом с лета в падении завершал Драгомир – к счастью, Михавко успел выставить ногу, от которой мяч пролетел над перекладиной. В другом эпизоде настырный Коррея снова дошел до штрафной киевлян, но на этот раз пробил мимо ворот.

Временами создавалось впечатление, что футболисты «Динамо» не знают, как противостоять сопернику, когда тот включает высокий прессинг и быстрые скорости. Единственный заметный момент первого тайма – удар Бражко со штрафного, который заработал Шапаренко примерно в 30 метрах от ворот, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

С началом второго тайма футболисты «Динамо» попытались перенести игру ближе к воротам соперника, однако порадовать болельщиков моментами не смогли. А вот «Пафос» на 55-й минуте удвоил счет. Оршич протолкнул мяч в штрафной себе на ход, выполнил мягкую подачу на правый угол вратарской, откуда Коррея с лета направил мяч в сетку – 2:0.

Хороший шанс быстро отыграть один мяч имел Кабаев, который замыкал мягкую подачу от Ярмоленка на правый фланг штрафной, но пробил мимо штанги. У противоположных ворот пришлось проявлять мастерство Нещерету, который среагировал на классный удар в верхний угол из-за пределов штрафной Танковича. В середине тайма хозяева имели еще несколько шансов «добить» динамовцев, но дальнему удару Оршича не хватило точности, а Андерсон, войдя в штрафную по позиции левого инсайда, пробил мимо дальней штанги.

В последние минуты «бело-синие» пытались организовать нечто похожее на штурм, но безрезультатно. Зато на 90-й минуте откровенно «простил» команду Жажа, который сыграл на добивании после сейва Нещерета, но с центра штрафной пробил выше перекладины.

В итоге поражение «Динамо» – и свои выступления в еврокубках «бело-синие» продолжат в раунде плей-офф Лиги Европы. Следующий соперник подопечных Александра Шовковского определится в противостоянии израильского «Маккаби» из Тель-Авива и мальтийского «Хамрун Спартанс», которого динамовцы дважды обыграли на предыдущем этапе. Первый матч, прошедший на Мальте, завершился победой гостей – 2:1. Ответный матч состоится 14 августа в сербском городе Бачка-Топола.

Лига чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд, ответный матч

12.08.2025. Лимассол. Стадион Лимассол

Пафос (Кипр) – Динамо (Киев, Украина) – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Оршич, 2, Коррея, 55.

Пафос: 93. Микаэль – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пилеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньич, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кина, 67).

Динамо: 35. Нещерет – 18. Тымчик, 4. Попов (40. Биловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубинчак (2. Вивчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльский (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаев (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Предупреждения: Кина, 90+4 – Ванат, 40.

Видеообзор матча

Фотогалерея

Динамо Киев Александр Шовковский Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
