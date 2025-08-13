Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
Главные новости за 12 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 августа.
1. Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»
2A. Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
14 команд в 4-м раунде ЛЧ разыграют 7 путевок в основной этап
2B. Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс
3A. ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса
3B. Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
4. Второй клиншит Трубина. Бенфика легко вышла в Q4 Лиги чемпионов
Орлы во второй раз одолели Ниццу со счетом 2:0
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
Джек Грилиш на правах аренды перешел в «Эвертон»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Комо усилилось чемпионом Европы и двукратным обладателем ЛЧ
Альваро Мората сменил клуб в Италии
6B. «Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
Итальянский вратарь надеется получить шанс попрощаться с болельщиками
7. Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати
Даяна отказалась от матча 1/16 финала турнира против второй ракетки мира
8A. Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра
8B. Метание молота. Кохан взял бронзу на соревнованиях в Будапеште
Украинский спортсмен отправил снаряд на 80.84 метра
8C. Прыжки в высоту. Дмитрий Никитин занял третье место в Будапеште
Украинский спортсмен взял высоту 2,24 метра
9. Дал бой экс-чемпиону мира. Ведя в счете, Бойко уступил Уилсону
Украинский снукерист проиграл матч 1/16 финала в Джидде со счетом 4:5
10. Разгром от Динамо, красота от Оболони, огненная ничья Шахтера
Самые интересные события второго тура УПЛ
