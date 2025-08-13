Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 августа.

1. Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре

Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»

2A. Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4

14 команд в 4-м раунде ЛЧ разыграют 7 путевок в основной этап

2B. Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?

Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс

3A. ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса

3B. Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

4. Второй клиншит Трубина. Бенфика легко вышла в Q4 Лиги чемпионов

Орлы во второй раз одолели Ниццу со счетом 2:0

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ

Украинец подписал с клубом пятилетний контракт

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба

Джек Грилиш на правах аренды перешел в «Эвертон»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Комо усилилось чемпионом Европы и двукратным обладателем ЛЧ

Альваро Мората сменил клуб в Италии

6B. «Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянский вратарь надеется получить шанс попрощаться с болельщиками

7. Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати

Даяна отказалась от матча 1/16 финала турнира против второй ракетки мира

8A. Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

8B. Метание молота. Кохан взял бронзу на соревнованиях в Будапеште

Украинский спортсмен отправил снаряд на 80.84 метра

8C. Прыжки в высоту. Дмитрий Никитин занял третье место в Будапеште

Украинский спортсмен взял высоту 2,24 метра

9. Дал бой экс-чемпиону мира. Ведя в счете, Бойко уступил Уилсону

Украинский снукерист проиграл матч 1/16 финала в Джидде со счетом 4:5

10. Разгром от Динамо, красота от Оболони, огненная ничья Шахтера

Самые интересные события второго тура УПЛ