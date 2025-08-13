Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
Другие новости
13 августа 2025, 07:50 | Обновлено 13 августа 2025, 07:59
974
0

Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд

Главные новости за 12 августа на Sport.ua

13 августа 2025, 07:50 | Обновлено 13 августа 2025, 07:59
974
0
Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 августа.

1. Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»

2A. Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
14 команд в 4-м раунде ЛЧ разыграют 7 путевок в основной этап

2B. Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс

3A. ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса

3B. Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

4. Второй клиншит Трубина. Бенфика легко вышла в Q4 Лиги чемпионов
Орлы во второй раз одолели Ниццу со счетом 2:0

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
Джек Грилиш на правах аренды перешел в «Эвертон»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Комо усилилось чемпионом Европы и двукратным обладателем ЛЧ
Альваро Мората сменил клуб в Италии

6B. «Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
Итальянский вратарь надеется получить шанс попрощаться с болельщиками

7. Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати
Даяна отказалась от матча 1/16 финала турнира против второй ракетки мира

8A. Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

8B. Метание молота. Кохан взял бронзу на соревнованиях в Будапеште
Украинский спортсмен отправил снаряд на 80.84 метра

8C. Прыжки в высоту. Дмитрий Никитин занял третье место в Будапеште
Украинский спортсмен взял высоту 2,24 метра

9. Дал бой экс-чемпиону мира. Ведя в счете, Бойко уступил Уилсону
Украинский снукерист проиграл матч 1/16 финала в Джидде со счетом 4:5

10. Разгром от Динамо, красота от Оболони, огненная ничья Шахтера
Самые интересные события второго тура УПЛ

По теме:
Победа Зари над Кудровкой, гол Вьюнника, предложение Фенербахче по Зинченко
Триллер во Львове, фиаско Ливерпуля, Забарный – в Париже, старт Ястремской
Победа сборной в баскетболе, зарплата Забарного в ПСЖ, разгром от Костюк
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12 августа 2025, 09:59 4
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим

Артем хочет вернуться в Ла Лигу

ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА 2025
Футбол | 13 августа 2025, 08:00 2
ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА 2025
ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА 2025

Поединок состоится 13 августа и начнется в 22:00 по Киеву

Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец
Футбол | 13.08.2025, 08:04
Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец
Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12.08.2025, 09:12
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
12.08.2025, 01:15 6
Теннис
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем