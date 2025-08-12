Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
12 августа 2025, 22:18
2155
6

«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянский вратарь надеется получить шанс попрощаться с болельщиками

12 августа 2025, 22:18
2155
6
«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях обратился к болельщикам на фоне слухов о его уходе из клуба:

«Для особых парижских фанатов. С первого дня моего прибытия сюда я отдавал себя полностью – на поле и вне его – чтобы заслужить свое место и защищать ворота «Пари Сен-Жермен». К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в успех команды. Я разочарован и обескуражен.

Надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться, как положено. Если этого не произойдет, я хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка и любовь значат для меня весь мир, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду помнить все эмоции, волшебные ночи и вас, благодаря которым я чувствовал себя как дома. Моим товарищам по команде – моей второй семье – спасибо за каждую битву, каждый смех, каждое совместное мгновение. Вы всегда будете моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж».

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити».

Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
33may
Жалко, вылететь так по глупости,Забарный сказал что нужно выгнать вратаря,а Энрике не разобрался какого
Ответить
0
Andromed
Прикро що саме так закінчується його історія в ПСЖ, це велика помилка від керівництва клубу 
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Значит Сафонов теперь точно никуда не уйдет. ПСЖ не может остаться без голкиперов.
Ответить
0
Nikos
Використали і викинули як презерватив. З ними краще не зв'язуватися.
Ответить
0
Viktor Shuper
ох і треш, не розумію цього. один із кращих воротарів світу, цілком можливо що наразі справді просто кращий! і щось в нього із ПСЖ не заладились стосунки
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
