«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях обратился к болельщикам на фоне слухов о его уходе из клуба:

«Для особых парижских фанатов. С первого дня моего прибытия сюда я отдавал себя полностью – на поле и вне его – чтобы заслужить свое место и защищать ворота «Пари Сен-Жермен». К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в успех команды. Я разочарован и обескуражен.

Надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться, как положено. Если этого не произойдет, я хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка и любовь значат для меня весь мир, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду помнить все эмоции, волшебные ночи и вас, благодаря которым я чувствовал себя как дома. Моим товарищам по команде – моей второй семье – спасибо за каждую битву, каждый смех, каждое совместное мгновение. Вы всегда будете моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж».

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити».