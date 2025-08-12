ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
Джек Грилиш на правах аренды перешел в «Эвертон»
«Эвертон» официально объявил о подписании английского вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша.
Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа. По информации британских СМИ, выкупить контракт игрока «ириски» смогут за 58 миллионов евро.
В 2021 году «Манчестер Сити» приобрел Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро, что стало клубным рекордом.
В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Ранее «Эвертон» официально объявил о подписании Кирнана Дьюсбери-Холла.
Welcome to Everton, @JackGrealish! 🔵— Everton (@Everton) August 12, 2025
