Разгром от Динамо, красота от Оболони, огненная ничья Шахтера

Историческую, первую победу в УПЛ одержала «Полтава». «Динамо» экспериментальным составом разбило на выезде «Рух». Очередные неудачи «Металлиста 1925» и «Александрии». В центральном матче тура «Шахтер» на выезде сыграл в зрелищную ничью с «Карпатами».

История тура

Абсолютный новичок УПЛ – «Полтава» – оказался не робкого десятка. В матче против «Вереса» полтавчане сыграли весьма грамотно и прагматично. Подопечные Павла Матвийченко открыли счет в середине первой половины встречи: на добивании удачно сыграл защитник Олег Веремиенко. В дальнейшем больше моментов имела команда Олега Шандрука, однако полтавчане выстояли и добыли премьерную викторию в элитном дивизионе страны.

Разгром тура

Чемпион тяжело начал сезон: динамовцы с огромными проблемами одолели на выезде «Верес». А вот в следующем матче, тоже выездном, «Динамо» не заметило «Рух». В первой половине встречи львовяне пытались хоть что-то противопоставить команде Александра Шовковского, а вот во втором тайме посыпались. Итог – аж пять забитых мячей в ворота Гереты. К чести команды Ивана Федыка, на гол престижа она таки наиграла. Показательно еще и то, что «Динамо» в преддверии поединка квалификации ЛЧ против «Пафоса» сыграло экспериментальным составом.

Рекорд тура

На 88-й минуте матча «Рух» – «Динамо» произошло достаточно резонансное событие. В составе хозяев вместо Юрия Копины на поле вышел Олег Дзюринец. За несколько отведенных ему минут парень не смог себя чем-то проявить. Но событие резонансно тем, что 15-летний полузащитник «Руха» Дзюринец стал самым молодым дебютантом в истории УПЛ. После матча новоявленный рекордсмен сфотографировался с Андреем Ярмоленко, самым старшим игроком матча, заявив, что Андрей Николаевич для него – пример для подражания.

ФК Рух. Андрей Ярмоленко и Олег Дзюринец

Болельщик тура

На матч «Руха» и «Динамо» пожаловал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Сложно сказать, кого именно хотел увидеть в игре Сергей Станиславович, однако после куража динамовских резервистов он наверняка обратит на них внимание.

Принцип тура

«Кривбасс» встречался с «Металлистом 1925». В минувшем сезоне харьковчан тренировал нынешний тренер команды из Кривого Рога Патрик ван Леувен, был оттуда «изгнан». А нынешний наставник харьковчан Младен Бартулович в свое время играл за криворожскую команду. Как ни крути, принципиальное противостояние тренеров. В итоге более «злым» оказался ван Леувен: его команда одержала достаточно комфортную по счету победу – 2:0. Оба мяча на счету венесуэльцев – Мендозы и Парако. Гости тоже пытались что-то создавать, и у них получалось, особенно в первом тайме, но подвела реализация.

ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Серия тура

С 16 марта ЛНЗ не выигрывал в чемпионате. И вот наконец «проклятие» снято. Черкасская команда наконец-то одержала победу, минимально одолев дебютанта элитного дивизиона – «Эпицентр». Гол черкасчане забили корявенький – после добивания пенальти. Но главное – результат. До этого безвыигрышная серия «фиолетовых» насчитывала десять поединков.

Гол тура

Красивейший мяч забил «Александрии» полузащитник «Оболони» Суханов. На первой минуте второго тайма Сергею удался точный удар с отскока метров с сорока: мяч пулей залетел под перекладину ворот.

Рикошет тура

В этот раз «Колосу» помог не стандарт, а рикошет. Единственный и победный мяч в ворота «Полесья» подопечные Руслана Костышина забили после серьезной обрезки полузащитника житомирян Таллеса. Пытаясь выбить мяч после флангового прострела Велетня, Таллес срикошетил в штангу. А уже от каркаса ворот мяч отскочил к Климчуку, который переправил его в пустые ворота. Таким вот образом «Колос» добыл премьерную победу над «Полесьем».

Матч тура

Огненный матч выдали «Карпаты» и «Шахтер». Точнее, бразильцы «Карпат» и «Шахтера». И украинец «Карпат» Краснопир. Пять из шести забитых голов – на счету «кудесников мяча» (Невес, Бруниньо – Невертон, Элиас, Алиссон). Однако самый памятный гол – авторства Краснопира. Игорь вырвал ничью для своей команды на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Слова тура

После поединка против «Карпат» главный тренер «Шахтера» Арда Туран очень трезво оценил игру своих подопечных: «Я недоволен результатом и также недоволен нашей игрой, чувствую, что могли сыграть намного лучше. Сказывается усталость и насыщенный календарь, но я здесь не для того, чтобы искать оправдания, а чтобы искать решения, поэтому могу констатировать лишь то, что мы будем искать эти решения. Мы не потеряли два очка, а заслужили одно с учетом того хода событий, который был в матче. Сейчас для нас важно сосредоточиться на следующих играх, на улучшении того, что можем усовершенствовать за счет наших ошибок. Хочу поздравить «Карпаты», они действительно заслужили эту ничью своей самоотдачей и тем, как показали себя на футбольном поле».

Недовольство тура

А вот спортивный директор «горняков» Дарио Срна после матча с «Карпатами» не преминул пнуть судейскую бригаду. «Высокий уровень судейства»: так функционер оценил работу Балакина и компании, опубликовав несколько резонансных, по его мнению, моментов, в одной из соцсетей. Вторит спортдиру и центрбек «Шахтера» Валерий Бондарь. После матча футболист «горняков» следующим образом оценил работу судейской бригады: «Начало положено. Ребята в голубой форме, «замечательная» работа, как всегда».

Память тура

ФК Заря

Игроки «Зари» перед матчем с «Кудровкой» почтили память своего партнера Владимира Белоцерковца, который при невыясненных обстоятельствах ушел из жизни 6 августа. На разминку перед матчем луганчане вышли в футболках с изображением Владимира и надписью: «Всегда в наших сердцах».

Ассист тура

В матче против «Зари» результативной передачей отличился голкипер «Кудровки» Яшков. На 48-й минуте матча Антон отдал передачу со своей половины поля за спины защитникам – на Легостаева, и тот забил гол, сравняв счет в матче. Правда, в итоге дебютант УПЛ все же уступил.

Фамилия тура

ФК Заря

В середине первого тайма матча «Заря» – «Кудровка» счет открыл форвард луганчан Саленко. Роман Саленко. Это сын легендарного экс-форварда «Динамо» Олега Саленко. Роман является воспитанником киевского клуба, а за «Зарю» выступает на правах аренды. Для 20-летнего Романа Саленко этот гол – первый в УПЛ.

Символическая сборная тура