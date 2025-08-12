ОФИЦИАЛЬНО. Комо усилилось чемпионом Европы и двукратным обладателем ЛЧ
Альваро Мората сменил клуб в Италии
32-летний испанский форвард «Милана» Альваро Мората перешел в «Коммо».
Игрок присоединился к новому клубу на правах аренды с обязательным правом выкупа.
Мората выступал за мадридский «Реал», «Ювентус», «Челси» и «Атлетико» из Мадрида.
За свою карьеру форвард завоевал много трофеев. В составе «Реала» дважды проигрывал Лигу чемпионов.
В 2024 году со сборной Испании выиграл чемпионат Европы. Всего за команду сыграл 86 матчей и забил 37 мячей.
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал трансфер звезды:
«Я знаю Альваро много лет и всегда увлекался тем, как он играет и как себя ведет. Это умный форвард, проявляющий себя в самые важные моменты, и товарищ по команде, поднимающий всех вокруг. Мы очень рады приветствовать его в Комо.
