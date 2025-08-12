Второй клиншит Трубина. Бенфика легко вышла в Q4 Лиги чемпионов
Орлы во второй раз одолели Ниццу со счетом 2:0
12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).
Поединок прошел на стадионе Эштадиу та Луж в Лиссабоне. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.
Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.
Лиссабонцы закрыли игру еще в первой половине встречи, забив за тайм 2 гола и установив итоговый счет двухматчевого противостояния – 4:0. Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в старте Бенфики в обоих поединках, но не пропустил ни одного гола.
Бенфика вышла в раунд Q4 квалификации, где сыграет с турецким Фенербахче за место в основном этапе ЛЧ. Французская Ницца напрямую попадает в основной этап Лиги Европы.
Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, ответный матч. 12 августа
Бенфика – Ницца – 2:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27
As noites de #UCL continuam! 😎💫#SLBOGCN pic.twitter.com/rTJUsdEJ5g— SL Benfica (@SLBenfica) August 12, 2025
