Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй клиншит Трубина. Бенфика легко вышла в Q4 Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Проходит дальше Бенфика
12.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 0
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2025, 23:59 | Обновлено 13 августа 2025, 00:35
551
3

Второй клиншит Трубина. Бенфика легко вышла в Q4 Лиги чемпионов

Орлы во второй раз одолели Ниццу со счетом 2:0

12 августа 2025, 23:59 | Обновлено 13 августа 2025, 00:35
551
3
Второй клиншит Трубина. Бенфика легко вышла в Q4 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).

Поединок прошел на стадионе Эштадиу та Луж в Лиссабоне. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.

Лиссабонцы закрыли игру еще в первой половине встречи, забив за тайм 2 гола и установив итоговый счет двухматчевого противостояния – 4:0. Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в старте Бенфики в обоих поединках, но не пропустил ни одного гола.

Бенфика вышла в раунд Q4 квалификации, где сыграет с турецким Фенербахче за место в основном этапе ЛЧ. Французская Ницца напрямую попадает в основной этап Лиги Европы.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, ответный матч. 12 августа

Бенфика – Ницца – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27

По теме:
Фенербахче – Фейеноорд – 5:2. Перестрелка в Стамбуле. Видео голов и обзор
Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
Црвена Звезда против Леха. Определен соперник Пафоса в Q4 Лиги чемпионов
Бенфика Ницца Лига чемпионов Анатолий Трубин Андреас Шельдеруп
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12 августа 2025, 21:57 296
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре

Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»

Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Футбол | 12 августа 2025, 19:23 20
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»

Бывший главный тренер столичного клуба не верит в камбэк киевлян

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Футбол | 13.08.2025, 01:34
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Щіт клін? Щіт олвейс дьорті. 
Ответить
0
Viktor Shuper
от же ж не очікував що Ніцца таке дно феєричне
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Без ударів в площину від донної Ніцци ХАХАХА )) 
Це в такий чемпіонат перейшов Забарний, до речі.
Ответить
-2
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 2
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем