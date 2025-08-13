Бенфика – Ницца – 2:0. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор

Во вторник, 12 августа, в Лиссабоне (Португалия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Бенфика» принимала «Ниццу».

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «Бенфики». Как и в первом матче, украинский голкипер сохранил свои ворота на замке.

«Бенфика» одержала победу со счетом 1:0. Голы за португальский клуб забили Фредрик Аурснес и Андреас Шельдеруп.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Фенербахче». Первый поединок пройдет в Турции 20 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Португалия

Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция) – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27

Видео голов и обзор матча