Бенфика – Ницца – 2:0. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор
Футболисты «Ниццы» не смогли пробить украинского голкипера «Бенфики»
Во вторник, 12 августа, в Лиссабоне (Португалия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Бенфика» принимала «Ниццу».
Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «Бенфики». Как и в первом матче, украинский голкипер сохранил свои ворота на замке.
«Бенфика» одержала победу со счетом 1:0. Голы за португальский клуб забили Фредрик Аурснес и Андреас Шельдеруп.
В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Фенербахче». Первый поединок пройдет в Турции 20 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Португалия
Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция) – 2:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27
Видео голов и обзор матча
События матча
