12 августа на Да Луш пройдет ответный матч полуфинального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бенфика встретится с Ниццей. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Бенфика

Команда начинала прошлый сезон во главе с Рогером Шмидтом. Тот проиграл гонку Спортингу за первое место в 2023/2024, но тогда его спасли от отставки прежние заслуги, прежде всего, чемпионство. Немца, впрочем, скоро уволили, но ситуацию это не изменило. Удалось взять Кубок Лиги - Трубин выиграл серию пенальти в финале. Также прошли в плей-офф Лиги чемпионов. Но последнее слово, даже два, осталось за соседом - тот выиграл и Примейру, и финал кубка.

Пока что новый сезон удается подопечным Бруну Лаже куда лучше. Они минимально победили в очередном дерби, взяв Суперкубок. А потом и в квалификации стартовали с гроссмейстерской победы.

Ницца

Клуб и раньше периодически добивался неплохих результатов. Но нынешние инвесторы явно видели его в числе лидеров французского футбола. Нужный результат обеспечил только пришедший год назад Франк Эс. С ним получилось выиграть спор с Лиллем за 4-е место - оба набрали по 60 очков, и все решили дополнительные показатели. Правда, у Монако было 61, и он прошел в основной раунд Лиги чемпионов напрямую.

Удивило, что команду перед квалификацией не особенно усилили. Есть пара новичков, за Янссона даже 10 миллионов выложили. Но перед приемом португальцев продали лучшего нападающего, Гессама (12 голов, 8 передач в прошлой Лиге 1) в Астон Виллу. Так что достаточно закономерно, что даже дома и сами не забили Трубину, и сами получили пару голов во втором тайме.

Статистика личных встреч

До этой квалификации пару раз стороны играли товарищеские матчи - и все время побеждал клуб из Лиссабона. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что Бруну Лаже прагматично будет играть по счету. Но очень уж заметна разница в нынешнем уровне, да и французы вряд ли верят в камбек. Ждем, что в таких условиях португальцы снова выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,84).