Бенфика – Ницца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бенфика
12.08.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2025, 18:13 |
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q3 Лиги чемпионов 12 августа в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.

В составе орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Фейеноорда, либо против Фенербахче.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

По теме:
ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Бенфика Ницца смотреть онлайн Анатолий Трубин Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
