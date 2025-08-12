12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.

В составе орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Фейеноорда, либо против Фенербахче.

Бенфика – Ницца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

