Бенфика – Ницца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q3 Лиги чемпионов 12 августа в 22:00
12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.
В составе орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Фейеноорда, либо против Фенербахче.
