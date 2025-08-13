Слован – Кайрат – 1:0 (пен. 3:4). Драма в Братиславе. Видео гола и обзор

Во вторник, 12 августа, в Братиславе (Словакия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Слован» принимал «Кайрат» из Казахстана.

Первый поединок завершился поражением «Слована» со счетом 0:1. В домашнем матче словацкая команда забила на 30-й минуте. Автором гола стал Роберт Мак.

Дело дошло до серии пенальти. В ней «Кайрат» выиграл со счетом 4:3.

В составе «Слована» сыграли два украинца. Даниил Игнатенко вышел на поле на 64-й минуте, а Николай Кухаревич – на 106-й. Кухаревич даже реализовал пенальти во время серии.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с «Селтиком». Первый поединок пройдет в Шотландии 20 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Словакия

Слован Братислава (Словакия) – Кайрат (Казахстан) – 1:0 (пен. 3:4) (первый матч – 0:1)

Гол: Мак, 30

Видео гола и обзор матча