Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слован – Кайрат – 1:0 (пен. 3:4). Драма в Братиславе. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Слован Братислава
12.08.2025 21:15 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 0
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Кайрат Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 августа 2025, 15:46 | Обновлено 13 августа 2025, 16:51
235
0

Слован – Кайрат – 1:0 (пен. 3:4). Драма в Братиславе. Видео гола и обзор

Команда Николая Кухаревича и Даниила Игнатенко вылетела из Лиги чемпионов

13 августа 2025, 15:46 | Обновлено 13 августа 2025, 16:51
235
0
Слован – Кайрат – 1:0 (пен. 3:4). Драма в Братиславе. Видео гола и обзор
ФК Слован

Во вторник, 12 августа, в Братиславе (Словакия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Слован» принимал «Кайрат» из Казахстана.

Первый поединок завершился поражением «Слована» со счетом 0:1. В домашнем матче словацкая команда забила на 30-й минуте. Автором гола стал Роберт Мак.

Дело дошло до серии пенальти. В ней «Кайрат» выиграл со счетом 4:3.

В составе «Слована» сыграли два украинца. Даниил Игнатенко вышел на поле на 64-й минуте, а Николай Кухаревич – на 106-й. Кухаревич даже реализовал пенальти во время серии.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с «Селтиком». Первый поединок пройдет в Шотландии 20 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Словакия

Слован Братислава (Словакия) – Кайрат (Казахстан) – 1:0 (пен. 3:4) (первый матч – 0:1)

Гол: Мак, 30

Видео гола и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Jorginho (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Сорокин (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рикардиньо (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Микола Кухаревич (Слован Братислава).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Мартынович (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Петер Покорны (Слован Братислава).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Толич (Слован Братислава).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Слован Братислава).
По теме:
Црвена Звезда – Лех – 1:1. Соперник для Пафоса. Видео голов и обзор матча
Бенфика – Ницца – 2:0. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор
Ференцварош – Лудогорец – 3:0. Дубль Варги. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор Лига чемпионов Слован Братислава Кайрат Алматы Даниил Игнатенко Николай Кухаревич Роберт Мак
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд! Вингер Шахтера близок к переходу в АПЛ за серьезную сумму
Футбол | 13 августа 2025, 15:59 1
Рекорд! Вингер Шахтера близок к переходу в АПЛ за серьезную сумму
Рекорд! Вингер Шахтера близок к переходу в АПЛ за серьезную сумму

Кевин может стать игроком «Фулхэма»

У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13 августа 2025, 09:57 22
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса

Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду

Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Футбол | 13.08.2025, 10:30
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 13.08.2025, 01:52
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 14
Бокс
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 2
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
12.08.2025, 00:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем