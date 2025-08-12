Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Слован – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа в 21:15 по Киеву

ФК Слован Братислава

12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Слован Братислава и Кайрат [первый матч – 0:1].

Слован

Учитывая, что «Слован» встретился с командой, которая выглядела безупречно на своём поле — выиграв все пять предыдущих матчей квалификации Лиги чемпионов на Центральном стадионе, — неудивительно, что их визит в Алматы оказался далеко не простым.

Казахстанские хозяева бросили все силы в атаку, однако главным козырем «Небесно-голубых» в тот вечер стала их стойкость, особенно после того, как они остались вдесятером: опорный полузащитник Рахим Ибрахим получил красную карточку.

Вратарь Доминик Такач провёл выдающийся матч, удерживая приемлемый счёт, отразив семь ударов в створ, и пропустил лишь с пенальти на 90-й минуте, который реализовал Дастан Сатпаев.

В результате подопечным Владимира Вайсса теперь необходимо отыгрывать отставание, если они хотят продолжить борьбу за второе подряд попадание в групповую стадию Лиги чемпионов, куда они пробились в прошлом сезоне.

«Слован» подходит к этому матчу с отличной домашней статистикой: четыре победы подряд в официальных встречах на «Тегельне Поле», включая разгром «Зриньски» 4:0 в предыдущем раунде, что делает камбэк вполне возможным.

Кайрат

«Кайрат» пока не пропустил ни одного гола в трёх домашних матчах нынешней квалификации, но в гостях его оборона выглядела менее надёжно, ведь в обоих выездных матчах предыдущих стадий команда пропускала.

Гости будут осторожны, имея столь минимальное преимущество перед неделей решающей встречи, особенно учитывая, что они уже проигрывали 0:2 в гостях КуПС во втором раунде, прежде чем переломить ход противостояния дома и пройти дальше с общим счётом 3:2. Однако аналогичное поражение в этот раз приведёт к вылету без права на вторую попытку.

Тем не менее, «Команда нации» может попытаться закрепить своё преимущество во вторник, окрылённая серией из четырёх побед подряд во всех турнирах, в трёх из которых команда сохранила «сухие» ворота.

Выход на эту стадию уже стал новым достижением для «Кайрата», который никогда ранее не доходил до третьего квалификационного раунда, поэтому успешное прохождение этого этапа добавит в историю клуба ещё одну значимую главу.

Прогноз на матч

Хотя «Слован» подходит к этому матчу, ослабленный отсутствием ключевых игроков и потерей главного тренера на скамейке [Вайсс заработал красную в первой игре], у команды есть достаточно качества и поддержка родных трибун, чтобы повернуть исход противостояния в свою пользу, хотя для этого, возможно, придётся приложить максимум усилий и, возможно, перевести игру за пределы основного времени.

Победа Слована в ответном поединке – 1.74.

Слован Братислава
12 августа 2025 -
21:15
Кайрат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
