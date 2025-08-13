Все решилось в серии пенальти. Слован и Кайрат определили участника Q4 ЛЧ

12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Слован Братислава и Кайрат [первый поединок – 0:1].

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе, Словакия. Основное время игры завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, в овертаймах коллективы не отличились, поэтому судьба противостояния решилась в серии пенальти.

11-метровые точнее пробили футболисты Кайрата – 4:3. Команда из Алматы одолела Слован по сумме двух встреч и прошла в Q4 еврокубка.

Единственный гол на 30-й минуте в этом матче забил Роберт Мак. В этом поединке приняли участия два украинца из Слована: Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич. Оба начали игру на скамейке для запасных.

Игнатенко вышел на поле на 64-й минуте, а Кухаревич – на 106-й. Николай даже реализовал пенальти во время серии.

Кайрат в четвертом круге отбора к ЛЧ поборется против шотландского Селтика. Слован продолжит выступления в Q4 Лиги Европы.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 12 августа

Слован Братислава (Словакия) – Кайрат (Казахстан) – 1:0 (пен. 3:4) [первый поединок – 0:1]

Гол: Мак, 30