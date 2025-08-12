12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Лех Познань (Польша).

Поединок пройдет на стадионе Маракана в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу сербского клуба.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Пафоса, либо против Динамо.

Црвена Звезда – Лех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на sport 1.