Црвена Звезда – Лех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q3 Лиги чемпионов 12 августа в 22:00 по Киеву
12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Лех Познань (Польша).
Поединок пройдет на стадионе Маракана в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу сербского клуба.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Пафоса, либо против Динамо.
