Црвена Звезда – Лех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига Чемпионов
Црвена Звезда
12.08.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Лех
Лига чемпионов
12 августа 2025, 18:20 |
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q3 Лиги чемпионов 12 августа в 22:00 по Киеву

ФК Лех Познань

12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Лех Познань (Польша).

Поединок пройдет на стадионе Маракана в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу сербского клуба.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Пафоса, либо против Динамо.

Видеотрансляция матча будет доступна на sport 1.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Црвена Звезда Лех Познань смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
