Црвена Звезда против Леха. Определен соперник Пафоса в Q4 Лиги чемпионов
Команда из Сербии вышла в 4-й раунд квалификации главного еврокубка
12 августа в Белграде сербская Црвена Звезда сыграла вничью с польским Лехом (1:1) в ответном матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.
После поражения в Познани (1:3) польской команде нужно было отыграть два мяча.
На 45+1 минуте Шериф Ндиайе реализовал пенальти и вывел Црвену Звезду вперед. Во втором тайме Лех активизировался и сумел достичь ничьей. На 90+3 минуте отличился Микаэль Исхак (1:1). Однако на большее гостей не хватило.
По сумме двух матчей Црвена Звезда победила Лех и вышла в раунд Q4 квалификации Лиги чемпионов, где сразится за место в основном этапе с Пафосом, победившим киевское Динамо (1:0, 2:0). Польский Лех будет играть в Q4 Лиги Европы, где соперником будет Генк из Бельгии.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 12 августа, Белград
Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) – 1:1
Голы: Ндиайе, 45+1 (пен) – Исхак, 90+3
Первый матч – 3:1
Инфографика
