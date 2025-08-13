Црвена Звезда против Леха. Определен соперник Пафоса в Q4 Лиги чемпионов

12 августа в Белграде сербская Црвена Звезда сыграла вничью с польским Лехом (1:1) в ответном матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

После поражения в Познани (1:3) польской команде нужно было отыграть два мяча.

На 45+1 минуте Шериф Ндиайе реализовал пенальти и вывел Црвену Звезду вперед. Во втором тайме Лех активизировался и сумел достичь ничьей. На 90+3 минуте отличился Микаэль Исхак (1:1). Однако на большее гостей не хватило.

По сумме двух матчей Црвена Звезда победила Лех и вышла в раунд Q4 квалификации Лиги чемпионов, где сразится за место в основном этапе с Пафосом, победившим киевское Динамо (1:0, 2:0). Польский Лех будет играть в Q4 Лиги Европы, где соперником будет Генк из Бельгии.

Читайте также: Ференцварош разгромил Лудогорец и вышел в Q4 Лиги чемпионов

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 12 августа, Белград

Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) – 1:1

Голы: Ндиайе, 45+1 (пен) – Исхак, 90+3

Первый матч – 3:1

Инфографика