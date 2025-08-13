Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Црвена Звезда против Леха. Определен соперник Пафоса в Q4 Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Проходит дальше Црвена Звезда
12.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 1 : 1
Лех
Лига чемпионов
Црвена Звезда против Леха. Определен соперник Пафоса в Q4 Лиги чемпионов

Команда из Сербии вышла в 4-й раунд квалификации главного еврокубка

Црвена Звезда против Леха. Определен соперник Пафоса в Q4 Лиги чемпионов
ФК Црвена Звезда

12 августа в Белграде сербская Црвена Звезда сыграла вничью с польским Лехом (1:1) в ответном матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

После поражения в Познани (1:3) польской команде нужно было отыграть два мяча.

На 45+1 минуте Шериф Ндиайе реализовал пенальти и вывел Црвену Звезду вперед. Во втором тайме Лех активизировался и сумел достичь ничьей. На 90+3 минуте отличился Микаэль Исхак (1:1). Однако на большее гостей не хватило.

По сумме двух матчей Црвена Звезда победила Лех и вышла в раунд Q4 квалификации Лиги чемпионов, где сразится за место в основном этапе с Пафосом, победившим киевское Динамо (1:0, 2:0). Польский Лех будет играть в Q4 Лиги Европы, где соперником будет Генк из Бельгии.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 12 августа, Белград

Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) – 1:1

Голы: Ндиайе, 45+1 (пен) – Исхак, 90+3

Первый матч – 3:1

Инфографика

Лига чемпионов Црвена Звезда Лех Познань Пафос Микаэль Исхак пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
